Inscrições abertas para cursos gratuitos de Libras, Inglês, Xadrez e Gestão de Emoções

Aulas acontecem no Centro de Formação dos Profissionais em Educação (Cefope), no período noturno e as inscrições devem ser realizadas por meio de formulário online (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As inscrições podem ser feitas por meio do formulário online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewoap5y3GHM2mglCJExaPikYckCuiywV9UKxTR758596kn5w/viewform .

O curso de gestão de emoções, voltado ao desenvolvimento pessoal e ao autoconhecimento, terá aulas às terças-feiras. A turma de inglês no nível A2 contará com atividades voltadas à prática da língua estrangeira, com exercícios individuais e em grupo, às quartas-feiras.

Os interessados em aprender Libras poderão escolher uma das turmas de acordo com o nível de conhecimento. As aulas dos níveis iniciante e intermediário ocorrerão às quartas-feiras, enquanto a turma de conversação será realizada às quintas-feiras.

As inscrições para o curso de xadrez também estão abertas. As aulas, que abordarão teoria e prática do esporte, terão início no dia 23 de abril.

Os cursos são oferecidos pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de ampliar o acesso da população ao conhecimento de forma gratuita e acessível.