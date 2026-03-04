Governador ministra aula magna do 1ºcurso de pós-graduação em Execução de Polícia Penal

O governador Ronaldo Caiado ministrou, nesta terça-feira (03/03), a aula inaugural da 1ª turma do Curso de Formação de Policiais Penais de Goiás, realizada no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

A solenidade também contou com a presença da primeira-dama Gracinha Caiado e do vice-governador Daniel Vilela e marcou o início da capacitação de 424 policiais convocados, aprovados em concurso público de 2024, que teve mais de 50 mil inscritos.

A nova etapa da formação estabelece que, a partir de agora, o policial penal que concluir o curso obterá o título de pós-graduação lato sensu, garantindo qualificação técnica e a valorização da carreira no Estado.

Durante a solenidade, Caiado destacou que “quando um cidadão é condenado, deve existir uma polícia penal que faça com que ele cumpra a sua pena dentro das regras de reinserção e, para aqueles que são reincidentes, vão exatamente para as penitenciárias de segurança máxima, onde não comandam mais o crime”.

O governador ressaltou ainda a eficiência da polícia penal de Goiás: “Vocês devem ter orgulho desta farda, porque estão ingressando na melhor polícia penal do Brasil”.

“Vocês estão numa escola de formação que vai além daquilo que é a função da segurança, mas alcança o caráter, a qualificação, o estudo, a ciência e o desenvolvimento de propostas”, afirmou. Governador Ronaldo Caiado destaca eficiência da polícia goiana durante aula inaugural do primeiro Curso de Formação de Policiais Penais de Goiás (Foto: Júnior Guimarães)

A capacitação une teoria e prática, com foco na atuação técnica, ética e legal no âmbito da administração penitenciária goiana. As aulas teóricas ocorrerão na Escola Superior de Polícia Penal, enquanto a parte prática será desenvolvida no Centro de Treinamento da Polícia Penal, localizado no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.

Este é o primeiro curso de pós-graduação na área no país.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Renato Brum, destacou os pilares que provam a mudança na Polícia Penal desde 2019.

“Foi essencial a determinação, em conjunto com o judiciário e Ministério Público, para identificar líderes de facções criminosas e, pela primeira vez no estado, a regulamentação da polícia penal em Goiás”, ressaltou.

Diretor-geral da Polícia Penal de Goiás, Josimar Pires expressou a gratidão pelo governador por todo investimento e cuidado em todo estado, principalmente na segurança pública.

“O que é feito no dia a dia dos servidores da Polícia Penal é honrar o compromisso firmado com o Governo de Goiás para a melhoria da segurança nos presídios no estado”, enfatizou.

Entre 2018 e 2025, a Polícia Penal goiana reduziu de 6.192 para 28 as apreensões de celulares em presídios, de 175 para 2 quilos de narcóticos apreendidos e de 350 para 2 visitantes presos com itens ou substâncias ilícitas.

O balanço também registrou aumento de 0 para 38.844 na digitalização dos prontuários dos presidiários e de 20 para 87 scanners corporais em funcionamento, que operam em todos os sistemas prisionais do estado.

Curso de Formação de Policiais Penais de Goiás

Composto por dois núcleos que são realizados simultaneamente, o curso de formação tem carga horária de 1.000 horas, totalizando cerca de seis meses de atividades.

O primeiro núcleo, possui caráter acadêmico com 500 horas-aula, e pode ser cursado na modalidade de pós-graduação lato sensu em Execução de Polícia Penal para aqueles que já possuem diploma de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação, ou como curso de extensão, com a mesma carga horária, para os servidores que não atendam a esse requisito de escolaridade.

O segundo núcleo, também com 500 horas, é direcionado à capacitação prática e técnica para o exercício do cargo, abrangendo procedimentos operacionais, treinamento e habilitação profissional. Para a conclusão do curso, é necessário obter aproveitamento satisfatório em ambas as etapas