Prefeitura planeja intervenções para desafogar trânsito do Trevo da Havan

Com foco na mobilidade urbana, gestão municipal trabalha em soluções técnicas para reduzir impactos do alto fluxo no Trevo da Havan (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

De acordo com o presidente da CMTT, Igor Lino, o primeiro passo é buscar uma solução paliativa, semelhantes as ações realizadas no Viaduto Ayrton Senna e do Recanto do Sol – como alargamento da pista. Porém, Igor informa que a situação do local é considerada mais complexa em função do intenso fluxo de veículos do importante entroncamento das BRs-153 e 060.

“Contratamos microssimulação de tráfego e estamos estudando uma forma de viabilizar alterações dentro do território da cidade, sem interferir na área da União para tentarmos dar uma melhor fluidez na região”, explicou.

Essa intervenção irá somar a uma obra de maior lastro. O secretário de Obras, Thiago de Sá, explica que houve uma reunião com as equipes da EcoVias Araguaia (que é a concessionária atua no entroncamento) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), no intuito de antecipar a construção de uma trincheira prevista para 2040, de acordo com as normas contratuais da concessão. Essa infraestrutura vai garantir acesso direto para a Região Norte da BR-153.

“Eles têm um compromisso de antecipar, mas precisam acertar projetos ambientais e, como o Anel Viário do DAIA desemboca naquela região, eles também terão que rever esse projeto estrutural”, explicou.

Thiago adianta ainda que está em fase adiantada o projeto para estender o Anel Viário Duplicado do Daia, inaugurado no último sábado (28), até a BR-060 – na altura da Churrascaria Catarinense. “Estamos com esse compromisso com a Goinfra de fazemos o projeto, que já está em fase adiantada”, diz.