Prefeitura planeja intervenções para desafogar trânsito do Trevo da Havan

4 de março de 2026
trevo da havan

Com foco na mobilidade urbana, gestão municipal trabalha em soluções técnicas para reduzir impactos do alto fluxo no Trevo da Havan (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente e da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), está desenvolvendo um estudo para desafogar o trânsito do viaduto Miguel Moreira Braga – conhecido popularmente como trevo da Havan.

De acordo com o presidente da CMTT, Igor Lino, o primeiro passo é buscar uma solução paliativa, semelhantes as ações realizadas no Viaduto Ayrton Senna e do Recanto do Sol – como alargamento da pista. Porém, Igor informa que a situação do local é considerada mais complexa em função do intenso fluxo de veículos do importante entroncamento das BRs-153 e 060.

“Contratamos microssimulação de tráfego e estamos estudando uma forma de viabilizar alterações dentro do território da cidade, sem interferir na área da União para tentarmos dar uma melhor fluidez na região”, explicou.

Essa intervenção irá somar a uma obra de maior lastro. O secretário de Obras, Thiago de Sá, explica que houve uma reunião com as equipes da EcoVias Araguaia (que é a concessionária atua no entroncamento) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), no intuito de antecipar a construção de uma trincheira prevista para 2040, de acordo com as normas contratuais da concessão. Essa infraestrutura vai garantir acesso direto para a Região Norte da BR-153.

“Eles têm um compromisso de antecipar, mas precisam acertar projetos ambientais e, como o Anel Viário do DAIA desemboca naquela região, eles também terão que rever esse projeto estrutural”, explicou.

Thiago adianta ainda que está em fase adiantada o projeto para estender o Anel Viário Duplicado do Daia, inaugurado no último sábado (28), até a BR-060 – na altura da Churrascaria Catarinense. “Estamos com esse compromisso com a Goinfra de fazemos o projeto, que já está em fase adiantada”, diz.

Tags:

Veja também

rodovia goias

Rodovias estaduais têm restrição de tráfego para veículos pesados neste Carnaval

14 de fevereiro de 2026
simples app

Empresas e MEI podem regularizar dívidas com Simples até esta quinta

31 de outubro de 2024
fernando haddad

Haddad confirma envio de PEC sobre revisão de gastos

31 de outubro de 2024

Confira também

trevo da havan

Prefeitura planeja intervenções para desafogar trânsito do Trevo da Havan

4 de março de 2026
caiado aula magna

Governador ministra aula magna do 1ºcurso de pós-graduação em Execução de Polícia Penal

4 de março de 2026
anapolina x goias semifinal 2026

Após temporada de conquistas, Anapolina SAF confirma primeiras saídas por empréstimo

4 de março de 2026
cursos

Inscrições abertas para cursos gratuitos de Libras, Inglês, Xadrez e Gestão de Emoções

4 de março de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

4 de março de 2026