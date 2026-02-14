Rodovias estaduais têm restrição de tráfego para veículos pesados neste Carnaval

14 de fevereiro de 2026
rodovia goias
Determinação vale para caminhões com três ou mais eixos que necessitem de escolta ou batedores, exceto os que transportam cargas vivas ou perecíveis (Foto: Silvano Vital)

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) anuncia a restrição de tráfego para veículos pesados em rodovias estaduais de pista simples e duplo sentido durante o feriado de Carnaval de 2026. A medida, voltada à segurança viária, terá efeito no sábado (14/02) e na terça-feira (17/02), das 7 às 20 horas. Já na quarta-feira (18/2), a restrição será entre 7 e 12 horas.

A determinação vale para caminhões com três ou mais eixos que necessitem de escolta ou batedores, exceto os que transportam cargas vivas ou perecíveis. A fiscalização ficará a cargo do Comando de Policiamento Rodoviário (CPR).

Em ação complementar, a Goinfra, por meio da Diretoria de Segurança Viária, realiza ação de conscientização em parceria com o CPR. A iniciativa, que faz parte do programa Movimento Seguro, segue ao longo de todo o Carnaval em diversas barreiras rodoviárias, com distribuição de materiais informativos e orientação a motoristas e passageiros sobre condutas seguras no trânsito.

Trechos afetados pela restrição de tráfego

  • GO-020 – Cristianópolis ao entroncamento com a GO-217, em Caldas Novas/Corumbaíba/Divisa GO-MG
  • GO-139 – Cristianópolis ao entroncamento com a GO-217, em Caldas Novas/Corumbaíba/divisa GO-MG
  • GO-213 – Entroncamento com a GO-330, em Ipameri/Caldas Novas
  • GO-217 – Entroncamento com a BR-153, em Piracanjuba, ao entroncamento com a GO-139
  • GO-330 – Vianópolis/Pires do Rio/Catalão/Três Ranchos
  • GO-431 – Entroncamento com a BR-153/Pirenópolis
  • GO-338 – Entroncamento com a BR-060/Abadiânia/Planalmira/Pirenópolis
  • GO-225 – Entroncamento com a BR-414/Corumbá/Pirenópolis
  • GO-010/GO-139 – Luziânia/Vianópolis ao entroncamento com a GO-217, em Piracanjuba
  • GO-507 – Entroncamento com a GO-213 até Rio Quente
  • GO-530 – Entroncamento com a GO-164 até Aruanã
  • GO-241 – Entroncamento com a BR-153 até Minaçu
  • GO-210 – Entroncamento com a BR-153 até Buriti Alegre
  • GO-118 – Entroncamento com a GO/DF até Alto Paraíso
  • GO-080 – Entroncamento com a BR-153 até Goianésia
  • GO-116 – Entroncamento com a BR-060 até Itiquira
  • GO-164 – Entroncamento com a BR-164 até São Simão
  • GO-206 – Entroncamento com a BR-364 até Lagoa Santa
  • GO-206 – Entroncamento com a BR-364 até o Parque Nacional das Emas
  • GO-441 – Entroncamento com a GO-050 até o Parque Estadual de Paraúna
  • GO-108 – Entroncamento com a BR-060, Posse/Guarani até o Parque Estadual de Terra Ronca
  • GO-239 – Entroncamento com a GO-164 até Bandeirante
  • GO-164 – cidade de Goiás até São Miguel do Araguaia
Editado por  via Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) – Governo de Goiás

