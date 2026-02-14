Rodovias estaduais têm restrição de tráfego para veículos pesados neste Carnaval

Determinação vale para caminhões com três ou mais eixos que necessitem de escolta ou batedores, exceto os que transportam cargas vivas ou perecíveis (Foto: Silvano Vital)

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) anuncia a restrição de tráfego para veículos pesados em rodovias estaduais de pista simples e duplo sentido durante o feriado de Carnaval de 2026. A medida, voltada à segurança viária, terá efeito no sábado (14/02) e na terça-feira (17/02), das 7 às 20 horas. Já na quarta-feira (18/2), a restrição será entre 7 e 12 horas.

A determinação vale para caminhões com três ou mais eixos que necessitem de escolta ou batedores, exceto os que transportam cargas vivas ou perecíveis. A fiscalização ficará a cargo do Comando de Policiamento Rodoviário (CPR).

Em ação complementar, a Goinfra, por meio da Diretoria de Segurança Viária, realiza ação de conscientização em parceria com o CPR. A iniciativa, que faz parte do programa Movimento Seguro, segue ao longo de todo o Carnaval em diversas barreiras rodoviárias, com distribuição de materiais informativos e orientação a motoristas e passageiros sobre condutas seguras no trânsito.

Trechos afetados pela restrição de tráfego