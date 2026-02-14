Rodovias estaduais têm restrição de tráfego para veículos pesados neste Carnaval
A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) anuncia a restrição de tráfego para veículos pesados em rodovias estaduais de pista simples e duplo sentido durante o feriado de Carnaval de 2026. A medida, voltada à segurança viária, terá efeito no sábado (14/02) e na terça-feira (17/02), das 7 às 20 horas. Já na quarta-feira (18/2), a restrição será entre 7 e 12 horas.
A determinação vale para caminhões com três ou mais eixos que necessitem de escolta ou batedores, exceto os que transportam cargas vivas ou perecíveis. A fiscalização ficará a cargo do Comando de Policiamento Rodoviário (CPR).
Em ação complementar, a Goinfra, por meio da Diretoria de Segurança Viária, realiza ação de conscientização em parceria com o CPR. A iniciativa, que faz parte do programa Movimento Seguro, segue ao longo de todo o Carnaval em diversas barreiras rodoviárias, com distribuição de materiais informativos e orientação a motoristas e passageiros sobre condutas seguras no trânsito.
Trechos afetados pela restrição de tráfego
- GO-020 – Cristianópolis ao entroncamento com a GO-217, em Caldas Novas/Corumbaíba/Divisa GO-MG
- GO-139 – Cristianópolis ao entroncamento com a GO-217, em Caldas Novas/Corumbaíba/divisa GO-MG
- GO-213 – Entroncamento com a GO-330, em Ipameri/Caldas Novas
- GO-217 – Entroncamento com a BR-153, em Piracanjuba, ao entroncamento com a GO-139
- GO-330 – Vianópolis/Pires do Rio/Catalão/Três Ranchos
- GO-431 – Entroncamento com a BR-153/Pirenópolis
- GO-338 – Entroncamento com a BR-060/Abadiânia/Planalmira/Pirenópolis
- GO-225 – Entroncamento com a BR-414/Corumbá/Pirenópolis
- GO-010/GO-139 – Luziânia/Vianópolis ao entroncamento com a GO-217, em Piracanjuba
- GO-507 – Entroncamento com a GO-213 até Rio Quente
- GO-530 – Entroncamento com a GO-164 até Aruanã
- GO-241 – Entroncamento com a BR-153 até Minaçu
- GO-210 – Entroncamento com a BR-153 até Buriti Alegre
- GO-118 – Entroncamento com a GO/DF até Alto Paraíso
- GO-080 – Entroncamento com a BR-153 até Goianésia
- GO-116 – Entroncamento com a BR-060 até Itiquira
- GO-164 – Entroncamento com a BR-164 até São Simão
- GO-206 – Entroncamento com a BR-364 até Lagoa Santa
- GO-206 – Entroncamento com a BR-364 até o Parque Nacional das Emas
- GO-441 – Entroncamento com a GO-050 até o Parque Estadual de Paraúna
- GO-108 – Entroncamento com a BR-060, Posse/Guarani até o Parque Estadual de Terra Ronca
- GO-239 – Entroncamento com a GO-164 até Bandeirante
- GO-164 – cidade de Goiás até São Miguel do Araguaia