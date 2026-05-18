Jiu-Jitsu, badminton e futsal: conheça as 15 modalidades com aulas gratuitas em todos os cantos de Anápolis
Projeto oferece aulas esportivas gratuitas para crianças, adolescentes e adultos em 21 pontos da cidade (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)
O projeto contempla diferentes faixas etárias. Os esportes coletivos são destinados a crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. Já as modalidades de luta atendem participantes a partir dos 6 anos, incluindo também o público adulto. As aulas de musculação são voltadas para pessoas com 16 anos ou mais, enquanto as atividades de treinamento funcional são destinadas a adultos e pessoas da terceira idade.
Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar RG ou certidão de nascimento do aluno, RG do responsável para menores de idade, Cadastro Único atualizado, comprovante de endereço, matrícula escolar e atestado médico de aptidão física.
Confira os locais, modalidades, dias e horários das aulas:
- CIE – Vila Esperança
Futsal: terça e quinta, das 8h às 9h e das 16h às 17h
Judô: terça e quinta, das 17h às 18h
Taekwondo: segunda a quinta, das 9h30 às 15h
Kickboxing: segunda e quarta, às 15h30, 16h30 e 17h30
Vôlei: segunda e quarta, das 14h às 15h
Musculação: segunda a sexta, das 7h às 11h30 e das 15h às 21h
- Gracinda – Antônio Fernandes
Futsal: segunda e quarta, das 15h às 16h
Futsal/Futebol: segunda e quarta, das 8h às 9h
Jiu-Jitsu: terça e quinta, das 18h às 19h
Judô: segunda, quarta e sexta, das 17h às 18h
Taekwondo: segunda e quarta, das 8h às 16h
Kickboxing: terça e quinta, às 8h, 9h e 10h
Vôlei: terça e quinta, das 8h às 9h
Badminton: terça e quinta, das 17h às 18h
- CEU Alvorada
Karatê: terça e quinta, das 14h às 16h30
Futsal: segunda e quarta, às 8h30, 9h30, 14h30 e 15h30
Jiu-Jitsu: terça e quinta, das 10h às 11h
Arena Esportiva Calixtópolis
- Rua Amaro Leite – Calixtópolis
Futebol: segunda e quarta, às 8h, 9h e 10h
*Arena Esportiva do Laranjeiras
Futebol: terça e quinta, às 14h, 15h e 16h
Jiu-Jitsu: segunda e quarta, das 9h às 10h
Arena Esportiva Adriana Parque
*Rua Lucivanda – Adriana Parque
Futebol: terça e quinta, das 14h30 às 15h30
Futsal/Futebol: terça e quinta, das 8h30 às 9h30
- Sumerville – Região Leste
Karatê: terça e quinta, às 8h, 9h e 11h
Futsal: terça e quinta, das 15h30 às 16h30
- CRAS Filostro
Jiu-Jitsu: segunda e quarta, das 18h às 19h
- Rua Engenheiro Portela: Quadra Pastoral
Basquete: terça e quinta, às 14h, 15h e 16h
Badminton: segunda, quarta e sexta, às 8h, 9h30 e 17h
Vôlei: segunda a quinta, das 14h às 15h30
- Vila Santa Izabel Dojo – Vila Santa Isabel
Karatê: quinta, às 9h e 14h; sábado, das 14h às 15h
- Rua Bela Vista, Novo Paraíso – Nacri
Karatê: terça e quinta, às 14h, 15h e 16h
- Rua Suiça, Vila Santa Isabel – CEPMG Arlindo
Handebol: segunda, das 8h às 9h30; quinta, às 8h, 9h e 10h *Rua MN1 – Morada Nova
Futebol: segunda, quarta e sexta, das 14h30 às 15h30
Funcional: segunda e sexta, às 7h
*Avenida Pedro Ludovico – IFG
Basquete: quarta, às 14h, 15h e 16h; sábado, às 8h, 9h e 10h
Musculação: segunda a sexta, das 15h às 19h
- Praça Buritis
Futebol: segunda e quarta, das 9h às 10h
- Rua Guarujá – Lapa
Futebol: terça e quinta, das 15h às 16h
*Rua Ferroviário Braulino dos Reis – União
Vôlei: segunda, das 8h30 às 9h30; terça e quinta, das 14h às 15h30
- Feirão Coberto – Bairro de Lourdes
Funcional: segunda, quarta e sexta, das 8h às 9h
- Escola Municipal Hernest Heeger – Parque dos Pireneus
Funcional: terça e quinta, às 7h
Atletismo: terça e quinta, às 8h
Parque Ipiranga – Jundiaí
Funcional: segunda e quarta, das 7h às 8h
Corrida de Rua: segunda a quinta, às 7h e 8h
Parque JK – Bairro JK
Funcional: terça e quinta, das 7h às 8h
- CIE – Vila Esperança
Futsal: terça e quinta, das 8h às 9h e das 16h às 17h
Judô: terça e quinta, das 17h às 18h
Taekwondo: segunda a quinta, das 9h30 às 15h
Kickboxing: segunda e quarta, às 15h30, 16h30 e 17h30
Vôlei: segunda e quarta, das 14h às 15h
Musculação: segunda a sexta, das 7h às 11h30 e das 15h às 21h
- Gracinda – Antônio Fernandes
Futsal: segunda e quarta, das 15h às 16h
Futsal/Futebol: segunda e quarta, das 8h às 9h
Jiu-Jitsu: terça e quinta, das 18h às 19h
Judô: segunda, quarta e sexta, das 17h às 18h
Taekwondo: segunda e quarta, das 8h às 16h
Kickboxing: terça e quinta, às 8h, 9h e 10h
Vôlei: terça e quinta, das 8h às 9h
Badminton: terça e quinta, das 17h às 18h
- CEU Alvorada
Karatê: terça e quinta, das 14h às 16h30
Futsal: segunda e quarta, às 8h30, 9h30, 14h30 e 15h30
Jiu-Jitsu: terça e quinta, das 10h às 11h
- Arena Esportiva Calixtópolis
Rua Amaro Leite – Calixtópolis
Futebol: segunda e quarta, às 8h, 9h e 10h
- Arena Esportiva do Laranjeiras
Futebol: terça e quinta, às 14h, 15h e 16h
Jiu-Jitsu: segunda e quarta, das 9h às 10h
- Arena Esportiva Adriana Parque
Rua Lucivanda – Adriana Parque
Futebol: terça e quinta, das 14h30 às 15h30
Futsal/Futebol: terça e quinta, das 8h30 às 9h30
- Sumerville – Região Leste
Karatê: terça e quinta, às 8h, 9h e 11h
Futsal: terça e quinta, das 15h30 às 16h30
- CRAS Filostro
Jiu-Jitsu: segunda e quarta, das 18h às 19h
- Rua Engenheiro Portela: Quadra Pastoral
Basquete: terça e quinta, às 14h, 15h e 16h
Badminton: segunda, quarta e sexta, às 8h, 9h30 e 17h
Vôlei: segunda a quinta, das 14h às 15h30
- Vila Santa Izabel Dojo – Vila Santa Isabel
Karatê: quinta, às 9h e 14h; sábado, das 14h às 15h
- Rua Bela Vista, Novo Paraíso – Nacri
Karatê: terça e quinta, às 14h, 15h e 16h
- Rua Suiça, Vila Santa Isabel – CEPMG Arlindo
Handebol: segunda, das 8h às 9h30; quinta, às 8h, 9h e 10h *Rua MN1 – Morada Nova
Futebol: segunda, quarta e sexta, das 14h30 às 15h30
Funcional: segunda e sexta, às 7h
- Avenida Pedro Ludovico – IFG
Basquete: quarta, às 14h, 15h e 16h; sábado, às 8h, 9h e 10h
Musculação: segunda a sexta, das 15h às 19h
- Praça Buritis
Futebol: segunda e quarta, das 9h às 10h
- Rua Guarujá – Lapa
Futebol: terça e quinta, das 15h às 16h
- Rua Ferroviário Braulino dos Reis – União
Vôlei: segunda, das 8h30 às 9h30; terça e quinta, das 14h às 15h30
- Feirão Coberto – Bairro de Lourdes
Funcional: segunda, quarta e sexta, das 8h às 9h
- Escola Municipal Hernest Heeger – Parque dos Pireneus
Funcional: terça e quinta, às 7h
Atletismo: terça e quinta, às 8h
- Parque Ipiranga – Jundiaí
Funcional: segunda e quarta, das 7h às 8h
Corrida de Rua: segunda a quinta, às 7h e 8h
- Parque JK – Bairro JK
Funcional: terça e quinta, das 7h às 8h