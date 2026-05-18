Jiu-Jitsu, badminton e futsal: conheça as 15 modalidades com aulas gratuitas em todos os cantos de Anápolis

18 de maio de 2026
Projeto oferece aulas esportivas gratuitas para crianças, adolescentes e adultos em 21 pontos da cidade (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio das Secretarias Municipais de Esportes, Assistência e Políticas Sociais, Cultura e Turismo e Educação, está com dezenas de vagas abertas para o Projeto Transformar, iniciativa que oferece atividades esportivas gratuitas para crianças, adolescentes e adultos em diversas regiões da cidade. O projeto disponibiliza aulas em 21 locais do município e busca promover inclusão social, qualidade de vida e desenvolvimento humano por meio do esporte.As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas diretamente no local e horário da aula desejada. Entre as modalidades oferecidas estão futsal, futebol, handebol, judô, taekwondo, kickboxing, jiu-jitsu, karatê, vôlei, badminton, basquete, atletismo, corrida de rua, treinamento funcional e musculação.

O projeto contempla diferentes faixas etárias. Os esportes coletivos são destinados a crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. Já as modalidades de luta atendem participantes a partir dos 6 anos, incluindo também o público adulto. As aulas de musculação são voltadas para pessoas com 16 anos ou mais, enquanto as atividades de treinamento funcional são destinadas a adultos e pessoas da terceira idade.

Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar RG ou certidão de nascimento do aluno, RG do responsável para menores de idade, Cadastro Único atualizado, comprovante de endereço, matrícula escolar e atestado médico de aptidão física.

Confira os locais, modalidades, dias e horários das aulas:

  • CIE – Vila Esperança
    Futsal: terça e quinta, das 8h às 9h e das 16h às 17h
    Judô: terça e quinta, das 17h às 18h
    Taekwondo: segunda a quinta, das 9h30 às 15h
    Kickboxing: segunda e quarta, às 15h30, 16h30 e 17h30
    Vôlei: segunda e quarta, das 14h às 15h
    Musculação: segunda a sexta, das 7h às 11h30 e das 15h às 21h
  • Gracinda – Antônio Fernandes
    Futsal: segunda e quarta, das 15h às 16h
    Futsal/Futebol: segunda e quarta, das 8h às 9h
    Jiu-Jitsu: terça e quinta, das 18h às 19h
    Judô: segunda, quarta e sexta, das 17h às 18h
    Taekwondo: segunda e quarta, das 8h às 16h
    Kickboxing: terça e quinta, às 8h, 9h e 10h
    Vôlei: terça e quinta, das 8h às 9h
    Badminton: terça e quinta, das 17h às 18h
  • CEU Alvorada
    Karatê: terça e quinta, das 14h às 16h30
    Futsal: segunda e quarta, às 8h30, 9h30, 14h30 e 15h30
    Jiu-Jitsu: terça e quinta, das 10h às 11h

Arena Esportiva Calixtópolis

  • Rua Amaro Leite – Calixtópolis
    Futebol: segunda e quarta, às 8h, 9h e 10h

*Arena Esportiva do Laranjeiras
Futebol: terça e quinta, às 14h, 15h e 16h
Jiu-Jitsu: segunda e quarta, das 9h às 10h

Arena Esportiva Adriana Parque

*Rua Lucivanda – Adriana Parque
Futebol: terça e quinta, das 14h30 às 15h30
Futsal/Futebol: terça e quinta, das 8h30 às 9h30

  • Sumerville – Região Leste
    Karatê: terça e quinta, às 8h, 9h e 11h
    Futsal: terça e quinta, das 15h30 às 16h30
  • CRAS Filostro
    Jiu-Jitsu: segunda e quarta, das 18h às 19h
  • Rua Engenheiro Portela: Quadra Pastoral
    Basquete: terça e quinta, às 14h, 15h e 16h
    Badminton: segunda, quarta e sexta, às 8h, 9h30 e 17h
    Vôlei: segunda a quinta, das 14h às 15h30
  • Vila Santa Izabel Dojo – Vila Santa Isabel
    Karatê: quinta, às 9h e 14h; sábado, das 14h às 15h
  • Rua Bela Vista, Novo Paraíso – Nacri
    Karatê: terça e quinta, às 14h, 15h e 16h
  • Rua Suiça, Vila Santa Isabel – CEPMG Arlindo
    Handebol: segunda, das 8h às 9h30; quinta, às 8h, 9h e 10h *Rua MN1 – Morada Nova
    Futebol: segunda, quarta e sexta, das 14h30 às 15h30
    Funcional: segunda e sexta, às 7h

*Avenida Pedro Ludovico – IFG
Basquete: quarta, às 14h, 15h e 16h; sábado, às 8h, 9h e 10h
Musculação: segunda a sexta, das 15h às 19h

  • Praça Buritis
    Futebol: segunda e quarta, das 9h às 10h
  • Rua Guarujá – Lapa
    Futebol: terça e quinta, das 15h às 16h

*Rua Ferroviário Braulino dos Reis – União
Vôlei: segunda, das 8h30 às 9h30; terça e quinta, das 14h às 15h30

  • Feirão Coberto – Bairro de Lourdes
    Funcional: segunda, quarta e sexta, das 8h às 9h
  • Escola Municipal Hernest Heeger – Parque dos Pireneus
    Funcional: terça e quinta, às 7h
    Atletismo: terça e quinta, às 8h

Parque Ipiranga – Jundiaí
Funcional: segunda e quarta, das 7h às 8h
Corrida de Rua: segunda a quinta, às 7h e 8h

Parque JK – Bairro JK
Funcional: terça e quinta, das 7h às 8h

