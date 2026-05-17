Prêmio Liga STEAM recebe inscrições de professores e estudantes da rede pública estadual

Estão abertas as inscrições para a quinta edição do prêmio Liga STEAM 2026, iniciativa da Fundação ArcelorMittal que, neste ano, conta com a parceria inédita da Unesco. Com o tema Escolas Verdes, a premiação busca incentivar projetos escolares voltados à sustentabilidade, à inovação e ao enfrentamento das mudanças climáticas por meio da educação.

Podem participar equipes formadas por professores e estudantes da rede pública estadual do ensino fundamental e do médio. Cada grupo poderá contar com até quatro educadores na coordenação dos trabalhos.

Inscrições para o prêmio Liga STEAM

As inscrições podem ser realizadas até o dia 12 de junho, pelo site https://ligasteam.com.br/premio-2026. Diretora-executiva da Fundação ArcelorMittal, Camila Valverde destaca que o prêmio valoriza o protagonismo estudantil e o conhecimento desenvolvido dentro das escolas.

“Essa iniciativa estimula o conhecimento que nasce dentro das escolas, sua conexão com o meio ambiente e a capacidade de inspirar novas perspectivas sobre o futuro do planeta. É uma chance de transformar ideias em resultados práticos e engajar os estudantes na construção de soluções reais para os problemas que eles enfrentam em suas comunidades”, destaca ela.

Premiação em novembro

Os projetos serão avaliados por uma comissão julgadora indicada pela Fundação ArcelorMittal e pela Unesco. Ao todo, serão selecionados 50 projetos em três categorias:

Educação Infantil;

Ensino Fundamental;

Ensino Médio.

Serão premiados três projetos em cada categoria. A divulgação dos vencedores está prevista para o mês de agosto, e a cerimônia de premiação deve ocorrer em novembro.

Nesta edição, o prêmio distribuirá R$ 120 mil entre os classificados. Os primeiros colocados receberão R$ 25 mil, divididos entre professores, escola e estudantes. Já os segundos e terceiros lugares também serão premiados com valores destinados às equipes e às instituições de ensino.

Os recursos destinados às escolas deverão ser utilizados em melhorias na infraestrutura, aquisição de equipamentos, realização de visitas técnicas, benfeitorias e desenvolvimento de atividades recreativas e pedagógicas.

A proposta do prêmio é colaborar para o fortalecimento do ambiente escolar e incentivar práticas educacionais alinhadas à sustentabilidade e à inovação.