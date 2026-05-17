Inscrições para barraquinhas da Vila Gastronômica do Arraiá do Bem vão até dia 20

O Governo de Goiás anuncia a abertura da seleção para venda de comidas típicas na Vila Gastronômica do Arraiá do Bem, que será realizado nos dias 5, 6 e 7 de junho, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Serão disponibilizados 35 quiosques padronizados, no tamanho de 3m x 3m, destinados a pessoas físicas ou jurídicas com experiência na preparação e comercialização de alimentos.

A seleção inclui análise de documentos e degustação de produtos. Cada permissionário deverá pagar uma taxa de R$ 800 para exploração do ponto durante os três dias da festa, que espera receber cerca de 150 mil pessoas. Artistas regionais vão se apresentar em palco montado na Vila Gastronômica, uma das novidades anunciadas para este ano.

Como se inscrever

Os interessados devem enviar proposta até 20 de maio, exclusivamente pelo e-mail chamamento.arraia2026.ser@goias.gov.br. O edital completo, com todas as regras e documentação necessária, está disponível aqui.

Os candidatos devem escolher um dos seguintes grupos de alimentos: pizza, hambúrguer, cachorro-quente, churrasquinho/jantinha, pastel, pamonha, derivados do milho, caldo, tapioca, crepe, empadão, sucos naturais e cremes, sorvete e açaí, churros e doces típicos.

O grupo selecionado é obrigatório, podendo o permissionário diversificar o cardápio com outros pratos.

O permissionário receberá a estrutura da barraquinha pronta para a operação, devendo levar apenas os equipamentos necessários, como forno e fogão. Assim como no Natal do Bem, cada barraquinha deverá ter pelo menos um prato social, em porção individualizada, ao preço máximo de R$ 13.

“O Arraiá do Bem no Serra é uma festa inclusiva em todos os sentidos. Estipulamos uma taxa acessível para que micro e pequenos empreendedores possam assumir uma barraquinha em um evento com mais de 100 mil pessoas e a certeza de um excelente faturamento”, destaca o secretário da Retomada, César Moura.

Uma cota de 15 barraquinhas foi reservada para microempreendedores do Crédito Social, que receberam incentivo do governo para abrir o próprio negócio e superar a condição de vulnerabilidade socioeconômica.

Atrações do Arraiá do Bem

Com shows de João Gomes, Mari Fernandes, Murilo Huff, Pablo, Mastruz com Leite, Zé Felipe, Falamansa e outros grandes nomes do forró e do sertanejo, o Arraiá do Bem no Serra abre o calendário nacional do São João. O evento terá entrada gratuita, mediante doação de 2 kg de alimento não perecível.

Além da programação musical, o público vai curtir a apresentação de quadrilhas juninas profissionais, que fazem sempre um grande espetáculo, além de aproveitar a praça de jogos e o espaço kids.