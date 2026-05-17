População de Anápolis poderá opinar sobre o futuro da cidade em oficinas do Plano Diretor

Moradores poderão apresentar propostas sobre mobilidade, áreas verdes e crescimento urbano do município (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Atualmente o Plano Diretor está em fase de diagnóstico, estas reuniões buscam colher a percepção de quem vive o dia a dia da cidade. As oficinas antecedem as audiências públicas e têm como objetivo coletar informações da população, buscando compreender as percepções e as principais demandas dos moradores em relação à cidade.

A programação inclui a elaboração de mapas participativos, onde os moradores poderão marcar pontos positivos e negativos dos bairros, além de discussões sobre diferentes temas e possíveis melhorias. Ao final, as sugestões serão apresentadas a todos os participantes.

Programação das oficinas

As atividades terão início sempre às 18h30. A primeira oficina será realizada no dia 18 de maio, no IFG, localizado na Avenida Pedro Ludovico, no Residencial Reny Cury. No dia 19, moradores da região leste, poderão participar no CRAS Leste, situado na Rua Antônio de Souza França, nº 29, no Conjunto Habitacional Filostro Machado Carneiro.

No dia 20, haverá oficina no bairro Jardim Alvorada, no CEU, localizado na Avenida JK, Quadra 12. Já no dia 21, o encontro será realizado no SESI, na Avenida Tiradentes, na Vila Jaiara.

Promovidas pela Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, as oficinas têm como objetivo incentivar a participação popular na construção do Plano Diretor, que definirá o desenvolvimento do município pelos próximos 10 anos. Após a coleta das sugestões, a Prefeitura elaborará uma proposta de lei, que será apresentada à população e, posteriormente, encaminhada à Câmara Municipal.