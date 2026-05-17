Prefeitura realiza audiência pública para discutir alterações nas regras urbanísticas de Anápolis

Encontro vai debater mudanças relacionadas ao Estudo de Impacto de Vizinhança, mobilidade urbana e novos empreendimentos urbanos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Durante o encontro, serão apresentadas e debatidas propostas de mudanças nas normas relacionadas ao EIV, contrapartidas urbanísticas, mobilidade urbana e à atuação da Comissão de Avaliação de Parcelamento de Solo (CAPS), responsável pela análise de parcelamentos e empreendimentos urbanos.

O objetivo é ampliar a participação da sociedade nas discussões sobre planejamento urbano e desenvolvimento da cidade, garantindo transparência e diálogo com a população sobre as adequações técnicas e jurídicas propostas pela administração municipal.

Após a realização da audiência, o relatório final será disponibilizado nos veículos oficiais da Prefeitura. As contribuições apresentadas pela população terão caráter consultivo e servirão de subsídio para a análise e elaboração das estratégias do Poder Público Municipal.

Anteprojeto de Lei do EIV