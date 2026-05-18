Parceria com a Apae reforça compromisso social do Sicoob UniCentro Norte Brasileiro

O Sicoob UniCentro Norte Brasileiro tem uma forte preocupação com o social e atua com iniciativas que impactam diretamente a comunidade. A cooperativa

tem se destacado nos últimos anos com ações transformadoras, e um dos principais exemplos é a parceria com a Apae (Associação dos Pais e Amigos

Excepcionais), em Anápolis (GO).

Consolidada por meio do Projeto Inclusão Digital, a parceria completou 15 anos em abril de 2026. Muito mais do que capacitação, a ação gratuita realizada

com a Apae tem proporcionado acesso ao mercado de trabalho e mudado a realidade de muitas pessoas. É conhecimento, inclusão e transformação de

vidas, fortalecendo a autonomia e a cidadania por meio da tecnologia.

Nesse período, mais de 4 mil alunos foram capacitados, o que reforça a abrangência e a importância do projeto. Ao todo, mais de 420 turmas concluíram os cursos de Informática Básica, Excel Básico, Intermediário e Avançado, Libras, Oratória, Vovó e Vovô Online e Montagem e Manutenção de Computadores.

A inciativa do Sicoob UniCentro Norte Brasileiro mostra compromisso com os princípios do cooperativismo: interesse pela comunidade e educação, formação

e informação. Mais do que qualificação profissional, o Projeto Inclusão Digital proporciona crescimento pessoal.

Ao investir na iniciativa, a instituição financeira não apenas ensina novas habilidades, mas promove dignidade, independência e novas perspectivas de

futuro para centenas de famílias. Mais do que números, o Projeto Inclusão Digital representa o poder da cooperação para transformar realidades.

Só em 2025, as ações educacionais e sustentáveis da cooperativa beneficiaram mais de 250 mil pessoas, o que reforça a dedicação com iniciativas que geram alto impacto na sociedade.