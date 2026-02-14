Pesquisa do Procon Anápolis revela que consumidor pode economizar até 300% em hortifruti

Caso encontre práticas suspeitas, o consumidor pode entrar em contato com o Procon pelo telefone (62) 98551-8185 ou pelo (62) 2604-0200 (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A maior variação registrada foi nas frutarias, no preço do quiabo, que apresentou diferença de 301%. O menor preço encontrado foi de R$ 4,98 no Sacolão Tudo de Bom, enquanto o maior chegou a R$ 19,99 no Sacolão Mendes.

Ainda nas frutarias, o pimentão verde apresentou variação de 161%, com preços entre R$ 4,98 e R$ 12,99. Outros itens que também registraram diferenças expressivas de 101% foram a cebola roxa, o pepino japonês, o tomate saladete/italiano e o jiló.

Entre os supermercados, a maior variação foi observada no jiló, com diferença de 167%. O menor preço foi de R$ 4,99 no Supermercado Super Sul e o maior de R$ 13,30 no Assaí Atacadista. Também apresentaram variações significativas a abobrinha verde (100%), a couve (100%) e a cebola roxa (98%).

De acordo com o relatório técnico do órgão, houve aumento em diversos produtos analisados. Dados do IBGE apontam que o tomate registrou alta de 20% no mês de janeiro. Também foi observada elevação nos preços da vagem e chuchu, possivelmente relacionada a fatores climáticos e ao aumento nos custos de produção, como fertilizantes.

O Procon reforça que os preços correspondem ao período da coleta e podem sofrer alterações posteriores, já que frutas, verduras e legumes não possuem preços tabelados.

O órgão orienta os consumidores a pesquisarem preços antes das compras, ficarem atentos às promoções e verificarem a qualidade dos produtos, observando aparência, cheiro, textura e condições de armazenamento.

Caso encontre práticas suspeitas, o consumidor pode entrar em contato com o Procon pelo telefone (62) 98551-8185 ou pelo (62) 2604-0200.

A pesquisa completa, com a tabela de preços e o relatório técnico, está disponível para consulta no site da Prefeitura de Anápolis.