Antigo Hospital Jamel Cecílio passa a receber atendimentos da UPA da Vila Esperança neste domingo (15)

15 de fevereiro de 2026
upa alair mafra

Hospital assume atendimentos enquanto UPA da Vila Esperança passa por ampla reforma (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O antigo Hospital Municipal Jamel Cecílio, localizado na Rua Estrela do Sul, na Vila Jussara, passou por uma série de adequações estruturais e começará a receber atendimentos de urgência e emergência a partir deste domingo (15), enquanto a UPA da Vila Esperança segue em ampla reforma. A medida é considerada uma das prioridades da gestão do prefeito Márcio Corrêa para a área da saúde e integra o processo de reestruturação da rede de urgência e emergência de Anápolis.

Para garantir a continuidade da assistência à população, a unidade foi preparada para absorver toda a estrutura da UPA da Vila Esperança, incluindo leitos, equipamentos, cilindros de gases medicinais e gerador de energia.

O prédio, que é da década de 1960, tem grande representatividade histórica para o município. Foi pronto-socorro e, depois, se tornou o primeiro hospital municipal de Anápolis. Nas últimas décadas, começou a apresentar sérios problemas estruturais.

Mesmo após passar por reforma e ser reinauguarado no apagar das luzes em 2024, a Secretaria de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, realizou, no primeiro semestre desta gestão, uma vistoria onde foram identificados 63 pontos de inconformidade nos 1.860 metros quadrados da parte superior da edificação.

Entre as principais falhas estavam o sistema elétrico, com risco de sobrecarga e superaquecimento, além de problemas no sistema hidráulico, infiltrações, inadequações no ar-condicionado, presença de mofo, fissuras na alvenaria e falhas de acessibilidade.

A rede elétrica precisou ser completamente reestruturada para suportar a demanda hospitalar, considerada essencial para o funcionamento de serviços de urgência e emergência. Com as adequações concluídas, o hospital está apto a operar com segurança, reforçando a rede pública de saúde durante o período de reforma da UPA da Vila Esperança.

Tags: ,

Veja também

black bloco

Festival Black Bloco ocupa Martim Cererê com hip hop, fantasia e cultura preta

15 de fevereiro de 2026
procon anapolis

Pesquisa do Procon Anápolis revela que consumidor pode economizar até 300% em hortifruti

14 de fevereiro de 2026
centro medico vila norte

Hospital Alfredo Abrahão registra procura duas vezes maior que Unidade Mista da Vila Norte após UPA entrar em reforma

14 de fevereiro de 2026

Confira também

black bloco

Festival Black Bloco ocupa Martim Cererê com hip hop, fantasia e cultura preta

15 de fevereiro de 2026
upa alair mafra

Antigo Hospital Jamel Cecílio passa a receber atendimentos da UPA da Vila Esperança neste domingo (15)

15 de fevereiro de 2026
procon anapolis

Pesquisa do Procon Anápolis revela que consumidor pode economizar até 300% em hortifruti

14 de fevereiro de 2026
rodovia goias

Rodovias estaduais têm restrição de tráfego para veículos pesados neste Carnaval

14 de fevereiro de 2026
centro medico vila norte

Hospital Alfredo Abrahão registra procura duas vezes maior que Unidade Mista da Vila Norte após UPA entrar em reforma

14 de fevereiro de 2026