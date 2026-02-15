Antigo Hospital Jamel Cecílio passa a receber atendimentos da UPA da Vila Esperança neste domingo (15)

Hospital assume atendimentos enquanto UPA da Vila Esperança passa por ampla reforma (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Para garantir a continuidade da assistência à população, a unidade foi preparada para absorver toda a estrutura da UPA da Vila Esperança, incluindo leitos, equipamentos, cilindros de gases medicinais e gerador de energia.

O prédio, que é da década de 1960, tem grande representatividade histórica para o município. Foi pronto-socorro e, depois, se tornou o primeiro hospital municipal de Anápolis. Nas últimas décadas, começou a apresentar sérios problemas estruturais.

Mesmo após passar por reforma e ser reinauguarado no apagar das luzes em 2024, a Secretaria de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, realizou, no primeiro semestre desta gestão, uma vistoria onde foram identificados 63 pontos de inconformidade nos 1.860 metros quadrados da parte superior da edificação.

Entre as principais falhas estavam o sistema elétrico, com risco de sobrecarga e superaquecimento, além de problemas no sistema hidráulico, infiltrações, inadequações no ar-condicionado, presença de mofo, fissuras na alvenaria e falhas de acessibilidade.

A rede elétrica precisou ser completamente reestruturada para suportar a demanda hospitalar, considerada essencial para o funcionamento de serviços de urgência e emergência. Com as adequações concluídas, o hospital está apto a operar com segurança, reforçando a rede pública de saúde durante o período de reforma da UPA da Vila Esperança.