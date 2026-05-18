Procon Anápolis realiza operação de fiscalização em postos de combustíveis e instaura processos por indícios de abusividade nos preços

18 de maio de 2026
procon anapolis

Ações possuem caráter contínuo e têm como objetivo garantir maior transparência nas relações de consumo, além de assegurar a proteção dos consumidores anapolinos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O Procon Anápolis realizou, entre os dias 07 e 15 de maio de 2026, mais uma etapa da operação de fiscalização em postos de combustíveis do município. A ação teve como foco a apuração de possíveis práticas abusivas relacionadas aos preços praticados no mercado.

Ao todo, 42 postos de combustíveis foram fiscalizados pelas equipes do Procon Anápolis durante o período da operação. Destes, 22 estabelecimentos não apresentaram irregularidades aparentes após a análise dos documentos apresentados.

Durante as ações, foram lavrados nove autos de infração em razão de irregularidades identificadas pelos fiscais. Além disso, um estabelecimento foi autuado por não apresentar a documentação solicitada pelos fiscais do órgão.

A operação também resultou na instauração de nove processos administrativos de ofício, diante da constatação de indícios de abusividade nos preços praticados por fornecedores do segmento de combustíveis.

Outros 11 postos permanecem com prazo em andamento para apresentação da documentação requisitada pela fiscalização. As equipes seguem realizando análise técnica e documental das informações apresentadas pelos fornecedores, podendo haver instauração de novos procedimentos administrativos caso sejam identificados novos indícios de práticas infrativas ou aumentos injustificados de preços.

O Procon Anápolis reforça que as ações possuem caráter contínuo e têm como objetivo garantir maior transparência nas relações de consumo, além de assegurar a proteção dos consumidores anapolinos.

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