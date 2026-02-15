Festival Black Bloco ocupa Martim Cererê com hip hop, fantasia e cultura preta

15 de fevereiro de 2026
black bloco
Festival aposta na união entre hip hop, black music e fantasia, reunindo line-up de DJs que transitam por diferentes vertentes da música preta, da cultura de pista e da pesquisa sonora (Fotos: Divulgação)

O Black Bloco chega a Goiânia com mais uma edição nesta segunda-feira (16/02), a partir das 15 horas, no Centro Cultural Martim Cererê. O festival aposta na união entre hip hop, black music e fantasia, reunindo um line-up de DJs que transitam por diferentes vertentes da música preta, da cultura de pista e da pesquisa sonora.

A entrada é mediante meia solidária, com a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente pela plataforma Sympla.

Durante a celebração, o público poderá participar do concurso de melhor fantasia. O evento também contará com a Lista T, iniciativa que busca fortalecer a presença de pessoas trans e travestis no bloco, promovendo um espaço mais seguro, diverso e representativo no carnaval goianiense.

Black Bloco

Mais do que uma festa, o Black Bloco se consolida como um movimento de fortalecimento da cultura preta, da economia criativa e da ocupação qualificada de equipamentos públicos e simbólicos da cena cultural da cidade.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Goiânia, com apoio do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), valorizando a cena independente local e transformando a pista em um território de encontro, expressão e pertencimento. Assumem o comando da noite os DJs Zaq Babao, Karina Stormy, Beatmilla, Selecta KBC e Lu Santos.

Serviço

Evento: Festival Black Bloco – Baile Black
Data: Segunda-feira (16/02)
Horário: 15h
Local: Centro Cultural Martim Cererê – Setor Sul
Formato: Discotecagem (DJ set)
Line-up: Zaq Babao, Karina Stormy, Beatmilla, Selecta KBC e Lu Santos

 

