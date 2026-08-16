Prefeitura promove Festival de Pipas com programação gratuita neste domingo (16)

16 de agosto de 2026
pipa raia

Inscrições são gratuitas e poderão ser feitas no próprio local (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realizará, neste domingo (16), o Festival de Pipas de Anápolis 2026. A programação acontece das 8h às 12h, no Kartódromo de Anápolis, localizado na Avenida Brasil Sul, na Cidade Jardim, com o objetivo de proporcionar um momento de lazer, convivência e diversão para toda a família.

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas no próprio local. Os participantes poderão concorrer nas categorias maior pipa, menor pipa, pipa mais criativa, participante mais novo e participante com a idade mais avançada. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados por um responsável.

Durante o festival, os participantes deverão seguir as regras de segurança estabelecidas pela organização. É proibido o uso de cerol, linha chilena ou qualquer outro material cortante, assim como fios metálicos ou materiais que ofereçam risco. As pipas deverão ser empinadas somente na área delimitada para a atividade, mantendo distância da rede elétrica, de vias públicas e de locais não autorizados.

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