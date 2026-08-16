Cinco erros financeiros que atrasam a conquista do primeiro imóvel

Especialista alerta para erros mais comuns no planejamento que distanciam os compradores do sonho da casa própria

Divulgação: Unsplash

O sonho da casa própria ainda é algo desejado pela grande maioria dos brasileiros. Dados divulgados pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção mostram que 49% da população afirma ter intenção de comprar um imóvel. Contudo, transformar essa intenção em realidade exige muita organização. A falta de planejamento costuma adiar o plano por anos ou gerar um endividamento desnecessário.

Segundo Patrick Santos, doutor em Economia e gerente de planejamento da Multimarcas Consórcios, a previsibilidade é o que pode definir o sucesso da operação. “O maior vilão na conquista da casa própria não costuma ser a falta de renda, mas a ausência de planejamento. Quem necessita do imóvel imediatamente arca com altas taxas de juros dos financiamentos. Já quem tem margem para planejar a médio ou longo prazo pode utilizar ferramentas como o consórcio ou outros meios para construir esse patrimônio sem se preocupar com juros”, destaca.

Para evitar surpresas, o especialista aponta os cinco erros mais comuns de quem busca o primeiro imóvel:

Ignorar os custos burocráticos e taxas extras:

Focar apenas no valor fixo do imóvel e esquecer despesas como escritura, registro em cartório e vistoria, que somam entre 4% e 8% do valor da propriedade. Usar toda a reserva de emergência na entrada:

Esvaziar os recursos guardados para dar um valor maior de entrada deixa a família vulnerável a imprevistos logo após a mudança. Assumir novas dívidas durante o processo:

Fazer grandes parcelamentos antes de fechar o contrato imobiliário reduz a capacidade de crédito e compromete o orçamento. Subestimar as despesas fixas pós-mudança:

Calcular o planejamento considerando apenas a parcela mensal e esquecer custos contínuos como condomínio, IPTU e manutenção. Não avaliar o modelo de aquisição adequado:

Tomar decisões por impulso sem comparar os custos de um financiamento tradicional com a previsibilidade de modalidades voltadas ao médio prazo, como o consórcio, por exemplo, ou outros meios.

Informações para a imprensa:

Flávia Pisani – 11 98635-2649

Gustavo Giovani – 11 93932-2500