Inscrições abertas para a 5ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua

Atletas interessados em participar da 5ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua podem se inscrever nesta sexta-feira (14), a partir das 14h, pelo site Brasil Corrida (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A etapa terá como temática o aniversário de 78 anos da Vila Jaiara, um dos maiores e mais tradicionais bairros de Anápolis. A largada está prevista para as 7h, em frente à Faculdade FAMA.

Todos os participantes receberão número de peito acompanhado de chip. Ao final do percurso, os atletas também receberão uma medalha de participação com uma parte da bandeira do município. Ao término de todas as etapas, os participantes poderão formar a bandeira completa de Anápolis com as partes recebidas.

Nesta etapa, serão sorteados 500 kits promocionais, compostos por sacochila, viseira e camiseta com a temática da corrida. O resultado do sorteio será divulgado em publicação no perfil oficial da Prefeitura de Anápolis, no Instagram.

A competição integra o calendário de eventos esportivos do município e deve movimentar a região, reunindo atletas de Anápolis e de cidades vizinhas.