Mês do feirante: programação de feiras livres aos sábados acontece em seis locais da cidade

Prefeitura de Anápolis destaca a programação permanente das feiras livres realizadas aos sábados em seis pontos da cidade (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A programação começa cedo com uma das feiras mais tradicionais da cidade. A partir das 6h, a Feira do IAPC, localizada na Rua Benvindo Machado, recebe moradores da região até as 14h30. Conhecido pela grande quantidade de bancas, o espaço reúne semanalmente famílias e amigos em busca de uma variedade de produtos e alimentos.

Das 14h às 21h, os moradores do bairro Industrial Munir Calixto podem encontrar uma feira na Rua 6, com opções de alimentos, produtos variados e artesanato. No mesmo horário, a Praça Dom Fernando, no bairro Santo Antônio, também recebe a programação de feira livre, com opções de comidas, produtos diversos e atividades para toda a família.

Os moradores do bairro Bandeiras e das proximidades podem frequentar a feira localizada na Rua Jonas Duarte, das 14h às 21h30. O espaço conta com bancas de alimentos, produtos variados e opções de gastronomia, reunindo moradores da região durante a tarde e à noite.

Já no período da tarde, a Feira do Reny Cury tem início às 14h e segue até as 22h. O local permite que os moradores encontrem diferentes opções de alimentos, produtos e serviços em um ambiente de convivência para toda a família.

Uma opção aberta ao público e com alternativas diferentes é a Feira do Ipiranga, realizada das 14h às 21h, no Parque Ipiranga, no bairro Jundiaí. O espaço conta com bancas de brechó, artesanato, peças e roupas bordadas, além de opções de alimentação, como tortas, doces, pastel e crepes.