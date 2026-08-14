Prefeitura de Anápolis realiza repasse à Maternidade Dr. Adalberto previsto em convênio

Pagamento de R$ 320,8 mil foi realizado dentro do prazo e eleva para R$ 3,5 milhões os recursos destinados à unidade em 2026 (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O pagamento ocorreu dentro do prazo estipulado e divulgado pela Semusa quando, no dia 31 de julho, uma crise interna acarretou na suspensão de uma série de serviços prestados pela maternidade – mesmo recebendo toda a verba conveniada com a Prefeitura.

Após a paralisação dos atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a Prefeitura acompanhou a situação de perto. No dia 5 de agosto, uma equipe da Semusa realizou uma visita técnica à unidade para verificar o fluxo de atendimentos, às demandas e a disponibilidade de leitos.

Na ocasião, a equipe cobrou da direção da maternidade a normalização dos atendimentos prestados às pacientes do SUS, destacando a importância do cumprimento da assistência contratualizada e da garantia de acesso seguro às gestantes.

Durante este período, que durou uma semana, somente um paciente foi atendido pelo SUS – tendo dado entrada antes do início da paralisação. No dia 7 de agosto, todos os atendimentos foram restabelecidos, incluindo os eletivos, ambulatoriais, de urgência e emergência.

“A gestão mantém o compromisso com a unidade e reconhece seu valor histórico e de importância para a rede”, diz a secretária de saúde, Jaqueline Rocha.