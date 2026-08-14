Prefeitura de Anápolis realiza repasse à Maternidade Dr. Adalberto previsto em convênio

14 de agosto de 2026
maternidade dr adalberto

Pagamento de R$ 320,8 mil foi realizado dentro do prazo e eleva para R$ 3,5 milhões os recursos destinados à unidade em 2026 (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Conforme ocorreu ao longo do ano, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) realizou, nesta quarta-feira (12), o repasse de R$ 320.871,73 à Maternidade Dr. Adalberto Pereira Silva. O valor refere-se aos serviços pré-fixados para serem prestados em agosto, ou seja, dentro do mês trabalhado – seguindo as regras do convênio. Agora, o volume de recursos destinados a unidade em 2026 soma R$ 3.597.876,28.

O pagamento ocorreu dentro do prazo estipulado e divulgado pela Semusa quando, no dia 31 de julho, uma crise interna acarretou na suspensão de uma série de serviços prestados pela maternidade – mesmo recebendo toda a verba conveniada com a Prefeitura.

Após a paralisação dos atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a Prefeitura acompanhou a situação de perto. No dia 5 de agosto, uma equipe da Semusa realizou uma visita técnica à unidade para verificar o fluxo de atendimentos, às demandas e a disponibilidade de leitos.

Na ocasião, a equipe cobrou da direção da maternidade a normalização dos atendimentos prestados às pacientes do SUS, destacando a importância do cumprimento da assistência contratualizada e da garantia de acesso seguro às gestantes.

Durante este período, que durou uma semana, somente um paciente foi atendido pelo SUS – tendo dado entrada antes do início da paralisação. No dia 7 de agosto, todos os atendimentos foram restabelecidos, incluindo os eletivos, ambulatoriais, de urgência e emergência.

“A gestão mantém o compromisso com a unidade e reconhece seu valor histórico e de importância para a rede”, diz a secretária de saúde, Jaqueline Rocha.

Tags: ,

Veja também

loja de sapato

Vendas no comércio crescem 0,5% em junho e sobem 1,9% no 1º semestre

14 de agosto de 2026
oceano

Agência climática prevê 90% de chance de El Niño muito forte

14 de agosto de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

14 de agosto de 2026

Confira também

loja de sapato

Vendas no comércio crescem 0,5% em junho e sobem 1,9% no 1º semestre

14 de agosto de 2026
oceano

Agência climática prevê 90% de chance de El Niño muito forte

14 de agosto de 2026
maternidade dr adalberto

Prefeitura de Anápolis realiza repasse à Maternidade Dr. Adalberto previsto em convênio

14 de agosto de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

14 de agosto de 2026
comida

Comer fora com frequência exige cuidados com a saúde

13 de agosto de 2026