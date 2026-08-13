Comer fora com frequência exige cuidados com a saúde

Para evitar intoxicações bacterianas a verminoses, é preciso prestar atenção nos alimentos e no preparo dos estabelecimentos

Comer fora diariamente tornou-se um hábito comum em grandes cidades, onde a rotina acelerada dificulta o preparo das refeições em casa. Embora a prática não seja necessariamente prejudicial, especialistas alertam que a escolha do local e dos alimentos é determinante para evitar problemas de saúde. Higiene no preparo e qualidade dos ingredientes são fatores que podem transformar uma refeição prática em um risco considerável.

Segundo a clínica médica Josie Velani Scaranari, do Sabin Diagnóstico e Saúde, alimentos crus ou mal higienizados podem ser veículos de micro-organismos que fazem mal para a saúde das pessoas. “Há infecções causadas por toxinas produzidas quando há contaminação bacteriana, como as salmoneloses, que provocam diarreias intensas, febre e risco de desidratação, especialmente em crianças e idosos”, explica. A vulnerabilidade desses grupos torna o cuidado ainda mais essencial.

A Organização Mundial da Saúde estima que uma em cada dez pessoas no mundo adoeça anualmente por consumir alimentos contaminados, resultando em 420 mil mortes. No Brasil, entre 2007 e 2020, foram registrados em média 662 surtos por ano, com mais de 150 mil doentes e 22 mil hospitalizações. Apesar da subnotificação, pois a maioria dos pacientes se trata em casa, segundo a OMS, os números revelam a dimensão do problema e reforçam a necessidade de vigilância constante.

A salmonelose, causada pela bactéria Salmonella, é uma das infecções mais comuns, transmitida por ovos, carnes cruas e laticínios contaminados. Os sintomas surgem entre 12 e 48 horas após a ingestão e incluem diarreia, cólicas, febre e vômitos. Além dela, protozoários e verminoses adquiridos em saladas mal lavadas ou carnes mal preparadas também figuram entre os riscos, provocando desconforto abdominal e doenças crônicas.

Doenças parasitárias e diagnóstico

Verminoses como ascaridíase, oxiuríase e teníase podem ser adquiridas em refeições preparadas sem higiene adequada. Os sintomas variam de dor abdominal e diarreia até anemia profunda e perda de peso. Em casos graves, como na esquistossomose, há comprometimento do fígado e do baço. O consumo de carne crua ou mal passada, água contaminada e contato com solos infectados são portas de entrada para esses parasitas. A detecção exige exames específicos, como análises moleculares para toxinas, culturas bacterianas e exames de fezes. Hemogramas e testes de eletrólitos ajudam a avaliar a gravidade das inflamações e da desidratação.

Os riscos de comer fora não exige critério apenas pela questão dos microorganismos infecciosos. O consumo frequente de frituras, embutidos, alimentos gordurosos e bebidas adoçadas pode provocar dispepsias (distúrbios funcionais do sistema digestivo). Gastrites e refluxo são consequências comuns desses hábitos, detectados por exame físico, anamnese detalhada e, em alguns casos, exames de imagem.

Optar por estabelecimentos que prezam pela higiene, escolher alimentos bem cozidos e evitar excessos de gordura e temperos são atitudes que reduzem os riscos. “A conveniência da refeição pronta pode coexistir com a saúde, desde que o consumidor esteja atento e faça escolhas conscientes”, completa Josie.