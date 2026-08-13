Quinta no Cinema exibe curta-metragem “Ela Veio Me Ver” nesta quinta-feira (13)

13 de agosto de 2026
cinema

Sessão gratuita começa às 15h e tem classificação livre (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O Cine Sibasolly recebe, nesta quinta-feira (13), às 15h, mais uma edição da Quinta no Cinema, com a exibição do curta-metragem “Ela Veio Me Ver”, de Essi Rafael. Com capacidade para 41 pessoas, a sessão tem entrada gratuita, classificação livre e é aberta ao público. O espaço está localizado no Centro Cultural Ulysses Guimarães, na Praça Bom Jesus, Setor Central.

Com 17 minutos de duração, a ficção acompanha Delcides e Tatiana, que passam uma tarde juntos pela primeira vez. A produção apresenta esse encontro a partir de uma situação cotidiana, marcada pelas expectativas e descobertas dos personagens.

A exibição integra a programação de agosto da Quinta no Cinema, promovida pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com filmes exibidos gratuitamente às quintas-feiras. A iniciativa busca ampliar o acesso da população ao audiovisual e abrir espaço para produções brasileiras e anapolinas.

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