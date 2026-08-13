Quinta no Cinema exibe curta-metragem “Ela Veio Me Ver” nesta quinta-feira (13)

Sessão gratuita começa às 15h e tem classificação livre (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Com 17 minutos de duração, a ficção acompanha Delcides e Tatiana, que passam uma tarde juntos pela primeira vez. A produção apresenta esse encontro a partir de uma situação cotidiana, marcada pelas expectativas e descobertas dos personagens.

A exibição integra a programação de agosto da Quinta no Cinema, promovida pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com filmes exibidos gratuitamente às quintas-feiras. A iniciativa busca ampliar o acesso da população ao audiovisual e abrir espaço para produções brasileiras e anapolinas.