Feira livre do Summerville passa a funcionar em novo endereço a partir deste sábado (15)

13 de agosto de 2026
feira livre

Medida busca proporcionar melhores condições de atendimento aos frequentadores (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A feira livre que atende moradores dos bairros Summerville, Santo Antônio e região terá novo endereço a partir deste sábado (15). O espaço, que atualmente funciona na Avenida Gomes de Souza Ramos, no Summerville, retorna à Praça Dom Fernando, no bairro Santo Antônio, onde já funcionou anteriormente. A feira terá funcionamento das 14h às 21h.

A mudança ocorre após uma pesquisa realizada pela Secretaria de Indústria, Comércio e Agricultura identificar que grande parte dos frequentadores da feira reside no bairro Santo Antônio. Com isso, o espaço retorna ao local onde funcionava anteriormente.

A medida busca proporcionar melhores condições de atendimento aos frequentadores, com um espaço mais amplo para os feirantes e clientes da região.

De acordo com o diretor de Indústria e Comércio, Maurício Costa, a mudança foi definida após a realização da pesquisa e de conversas com feirantes e frequentadores da feira.

“Fomos até o local e identificamos a necessidade dessa mudança. Com o novo endereço, os feirantes terão um espaço mais amplo para apresentar seus produtos ao público, possibilitando também um maior fluxo de pessoas. Anteriormente, essa feira já funcionava nesse endereço, então também estamos resgatando uma tradição da região”, explica.

A feira é referência na região e oferece uma variedade de produtos, incluindo frutas, verduras, doces, temperos e outros itens.

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