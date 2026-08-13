EAD: Anápolis oferta 75 vagas para cursos superiores gratuitos em Administração e Agronegócio

Inscrições seguem até domingo (16) e são realizadas exclusivamente pela internet (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Para Anápolis, são disponibilizadas 50 vagas para Administração Pública e 25 para Gestão do Agronegócio. No curso de Administração Pública, 50% das vagas são reservadas para agentes públicos, contemplando profissionais que atuam na administração pública.

O Bacharelado em Administração Pública tem duração de quatro anos e é voltado à formação de profissionais para atuação na gestão de organizações públicas e em diferentes áreas da administração. Já o Tecnólogo em Gestão do Agronegócio, com duração de três anos, prepara profissionais para atuar no planejamento e na gestão dos diferentes setores ligados ao agronegócio.

Os cursos são oferecidos na modalidade EAD por meio do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), com atividades presenciais obrigatórias no polo escolhido pelo estudante. Em Anápolis, o polo da UAB está localizado na Avenida Professora Zenaide de Calle Roriz, nº 1.350, bairro Jundiaí.

Podem participar do processo seletivo candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou que concluam essa etapa de ensino até a data da matrícula. As inscrições são gratuitas e realizadas de forma on-line.

Os interessados devem consultar o edital, a documentação exigida e as demais informações sobre o processo seletivo no portal da UFCAT, através do link: https://cgen.ufcat.edu.br/pt-br/editais/processo-seletivo-para-ingresso-nos-cursos-de-bacharelado-em-administracao-publica-e-superior-de-tecnologia-em-gestao-do-agronegocio-na-modalidade-a-distancia-edital-ufcat-n-o-015-2026