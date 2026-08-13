Inscrições para o Programa Bolsa Atleta começam no dia 17 de agosto

Programa contempla 25 modalidades esportivas, que atende atletas das categorias Base 1, Base 2 e Rendimento (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

Ao todo, são 25 modalidades esportivas contempladas pelo programa, que atende atletas das categorias Base 1, Base 2 e Rendimento. São elas: atletismo, badminton, basquete, boxe, breaking, capoeira, ciclismo, fisiculturismo, futebol/ futebol society, futsal, ginástica olímpica, handebol, hipismo, jiu-jítsu, judô, Karatê, kickboxing, muay thai, natação, patins/skate/práticas radicais, taekwondo, tênis de mesa, tênis de quadra, voleibol de quadra e de areia e xadrez.

Os atletas beneficiados receberão três parcelas do benefício com o pagamento das parcelas tendo início no mês subsequente da assinatura do contrato. O valor será de R$ 250 para atletas da Base 1, R$ 400 para atletas da Base 2 e R$ 550 para atletas da categoria Rendimento.

Requisitos e classificação

A Secretaria de Esporte orienta os interessados a buscarem a lista de documentação exigida no Diário Oficial do Município. Para concorrer à bolsa de rendimento, é necessário estar entre os 20 melhores atletas ranqueados do Estado na categoria, além de atender aos critérios de idade e documentação previstos no edital.

Atletas menores de 18 anos devem apresentar declaração de matrícula e frequência escolar. Também devem ser enviados documentos de federação, confederação ou da Secretaria de Esportes (se for o caso) que comprovem resultados e participação em competições no ano de 2025.

Os beneficiados deverão prestar contas à Secretaria Municipal de Esporte, apresentando a frequência dos treinos e registros fotográficos das competições, conforme as regras estabelecidas no edital.

A classificação será feita por pontuação, considerando o desempenho do atleta e o nível das competições. Caso não sejam preenchidas todas as vagas de uma modalidade, as vagas remanescentes poderão ser redistribuídas conforme os critérios do edital.

Todos os requisitos, critérios de classificação e documentos necessários estão disponíveis no Diário Oficial do Município (DOM).