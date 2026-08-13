Inscrições para o Programa Bolsa Atleta começam no dia 17 de agosto

13 de agosto de 2026
xadrez

Programa contempla 25 modalidades esportivas, que atende atletas das categorias Base 1, Base 2 e Rendimento (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

Atletas de 25 modalidades esportivas poderão concorrer a uma das 300 bolsas oferecidas pelo Programa Bolsa Atleta. O edital foi publicado nesta segunda-feira (10) e prevê 12 bolsas para cada modalidade, contemplando atletas de esportes coletivos e individuais. As inscrições começam às 8h da próxima segunda-feira (17) e seguem até as 17h do dia 9 de setembro, por meio de formulário de inscrição online. Cada atleta poderá realizar apenas uma inscrição.

Ao todo, são 25 modalidades esportivas contempladas pelo programa, que atende atletas das categorias Base 1, Base 2 e Rendimento. São elas: atletismo, badminton, basquete, boxe, breaking, capoeira, ciclismo, fisiculturismo, futebol/ futebol society, futsal, ginástica olímpica, handebol, hipismo, jiu-jítsu, judô, Karatê, kickboxing, muay thai, natação, patins/skate/práticas radicais, taekwondo, tênis de mesa, tênis de quadra, voleibol de quadra e de areia e xadrez.

Os atletas beneficiados receberão três parcelas do benefício com o pagamento das parcelas tendo início no mês subsequente da assinatura do contrato. O valor será de R$ 250 para atletas da Base 1, R$ 400 para atletas da Base 2 e R$ 550 para atletas da categoria Rendimento.

Requisitos e classificação

A Secretaria de Esporte orienta os interessados a buscarem a lista de documentação exigida no Diário Oficial do Município. Para concorrer à bolsa de rendimento, é necessário estar entre os 20 melhores atletas ranqueados do Estado na categoria, além de atender aos critérios de idade e documentação previstos no edital.

Atletas menores de 18 anos devem apresentar declaração de matrícula e frequência escolar. Também devem ser enviados documentos de federação, confederação ou da Secretaria de Esportes (se for o caso) que comprovem resultados e participação em competições no ano de 2025.

Os beneficiados deverão prestar contas à Secretaria Municipal de Esporte, apresentando a frequência dos treinos e registros fotográficos das competições, conforme as regras estabelecidas no edital.

A classificação será feita por pontuação, considerando o desempenho do atleta e o nível das competições. Caso não sejam preenchidas todas as vagas de uma modalidade, as vagas remanescentes poderão ser redistribuídas conforme os critérios do edital.

Todos os requisitos, critérios de classificação e documentos necessários estão disponíveis no Diário Oficial do Município (DOM).

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