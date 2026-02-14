Hospital Alfredo Abrahão registra procura duas vezes maior que Unidade Mista da Vila Norte após UPA entrar em reforma

Tempo de espera para atendimento emergencial na Vila Norte foi de 25 segundos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Segundo dados da Semusa, ao longo de todo o dia, o Hospital Municipal Alfredo Abrahão realizou 348 atendimentos. Destes , 05 foram classificados como emergência (vermelho), 09 como muito urgente (laranja), 87 como urgente (amarelo), 224 como pouco urgente (verde) e 23 como foram classificados como azuis (não urgente) – devendo ser atendido Unidade de Saúde da Família (USF). “Uma dor na lombar, por exemplo, que a pessoa está há meses sentido mas quer um medicamento, deve ser atendida nesses postos”, explicou a secretária de saúde, Jaqueline Rocha.

A secretária afirmou que o tempo médio de espera por atendimento está dentro do preconizado pelo Ministério da Saúde, variando entre 12 minutos (laranja) e 57 minutos (azul). No entanto, ela explica que a população tem a possibilidade de receber o mesmo tratamento em um período muito mais ágil, caso busque a Unidade Mista da Vila Norte – que está com demanda muito menor.

“Temos na Vila Norte os mesmos medicamentos, os mesmos aparelhos para raio-x, por exemplo. Então as pessoas que procurarem a unidade de saúde poderão ser atendidas mais rápidas com a mesma qualidade”, explicou.

Na unidade da Vila Norte, 133 pessoas foram atendidas ao longo desta quinta-feira (11) – sendo que o único paciente em estado de emergência foi atendido em 25 segundos. Outros quatro diganósticos foram classificados como muito urgentes (laranja), cujo tempo de espera foi de 6 minutos e 24 segundos. Os demais 34 foram classificados como urgentes (22 minutos), 51 casos considerados pouco urgentes (44 minutos) e 43 não urgentes – 59 minutos.

Reforma

O Hospital Municipal Alfredo Abrahão e a Unidade Mista Vila Norte foram escolhidas para absover os atendimentos de urgência e emergência da UPA da Vila Esperança – já que a unidade passará por ampla reforma.

Esse fluxo deve seguir até domingo (15), quando está previsto que o antigo Hospital Municipal Jamel Cecílio estará equipado para atender estes pacientes.