Veja o que abre e fecha durante feriado de Carnaval em Anápolis

Serviços essenciais serão mantidos; atendimentos administrativos retornam na quarta-feira (18) às 14h

Saúde

Toda a rede de urgência e emergência em saúde irá funcionar 24h para atendimento de crianças e adultos, entre elas:

Hospital Municipal Alfredo Abrahão

Upa Pediátrica

Unidade Mista Vila Norte

Centro Médico da Jaiara

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)

As Unidades de Saúde da Família (USFs) estarão fechadas nos dias 16 e 17 de fevereiro e retornam o atendimento na quarta-feira (18) a partir das 14h.

Unidade de Vigilância em Zoonoses de Anápolis

A Unidade de Vigilância em Zoonoses de Anápolis, localizada na Av. Belo Horizonte, s/n, lote 29, no bairro Santo André, estará fechado na segunda (16) e na terça (17) e voltará a funcionar na quarta (18), a partir das 14h. O serviço se destina a situações ligadas a animais com suspeita de zoonoses, doenças transmissíveis ao ser humano, além da vacinação antirrábica para cães e gatos.

Em caso de mordida, a pessoa deve se dirigir ao Hospital Municipal Alfredo Abrahão que oferece atendimento de forma especializada para essa situação.

Zap da Prefeitura

O Zap da Prefeitura irá funcionar exclusivamente para atender demandas da área da saúde, como solicitações de consultas e exames eletivos.

Rápido

O serviço do Rápido seguirá o decreto do ponto facultativo, retornando na quarta-feira (18) das 14h às 17h.

Limpeza urbana

Os serviços de coleta de lixo orgânico, seletivo e de resíduos infectantes seguem normalmente, sem qualquer interrupção, assim como a capina e a roçagem, que continuam acontecendo na cidade, seguindo um cronograma.

Assistência Social

Os serviços de assistência social seguirão o decreto de ponto facultativo, retornando na quarta-feira (18), a partir das 14h, em todas as unidades do CRAS localizadas nos bairros Residencial Copacabana, Jardim Alvorada, Filostro Machado e na Vila Norte, em frente ao Feirão, além do CREAS – localizado na Rua General Joaquim Inácio, no Setor Central.

O Conselho Tutelar Leste, localizado na Avenida Contorno, nº 1761, no Setor Central, estará aberto e os contatos para denúncias ou esclarecer dúvidas estão disponíveis pelo número (62) 98596-7562 ou pelo 0800 6461114.

Transporte coletivo

De acordo com a Agência Reguladora do Município (ARM), o transporte público funcionará na segunda (16) seguindo a escala de sábado; na terça (17), os ônibus vão operar com planilha de feriado; e, na quarta (18), a frota irá operar seguindo o horário convencional.