Detran intensifica ações educativas nas rodovias durante o Carnaval

(Foto: Detran-GO)

Com o tema Bebi, Dirigi, Me fu…, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) lançou a Campanha Carnaval 2026, utilizando uma abordagem bem-humorada para tratar de um assunto extremamente sério: as consequências de comportamentos irresponsáveis no trânsito.

A proposta é chamar a atenção dos condutores de forma direta e impactante, especialmente durante o período de carnaval, quando o fluxo de veículos aumenta nas rodovias e nas cidades goianas.

A campanha alerta para os riscos de dirigir sob efeito de álcool e outras imprudências que podem transformar a “festança” em dor de cabeça — ou algo muito pior.

Além dos riscos à vida, o motorista flagrado dirigindo sob influência de álcool está sujeito à multa, suspensão do direito de dirigir, recolhimento do veículo e demais penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O presidente do Detran-GO, delegado Waldir, reforça que o objetivo da ação vai além da fiscalização. “A mensagem é clara: é possível aproveitar o carnaval com alegria e segurança, desde que cada um faça a sua parte”, destaca.

Campanha Carnaval 2026

A abertura oficial da Campanha Carnaval 2026 foi na manhã desta quinta-feira (12/02), na GO-020, saída para Bela Vista, no Posto do Batalhão da Polícia Militar.

Durante toda a manhã, além da ação no ponto de abertura, as equipes da Balada Educativa estiveram presentes em outras rodovias estaduais, intensificando as abordagens educativas na GO-070 (saída para Inhumas) e na GO-080 (saída para Goianésia), em razão do aumento do fluxo de veículos no período festivo.

O foco é orientar condutores e passageiros sobre práticas seguras no trânsito, contribuindo para a redução de sinistros e a preservação de vidas. Segundo o Delegado Waldir, o período exige atenção redobrada de todos os usuários das vias.

“O Carnaval é um momento de alegria e diversão, mas é fundamental que a população adote comportamentos responsáveis no trânsito. Atitudes simples, como usar o cinto de segurança e não beber ao dirigir, são decisivas para salvar a própria vida e a do próximo, garantindo um retorno seguro para casa”, ressalta.

Vai pegar estrada?

Durante o período de carnaval, quando o fluxo nas rodovias aumenta significativamente, é fundamental que os condutores redobrem a atenção. A recomendação é realizar a revisão preventiva do veículo, além de manter a documentação regular.

O gerente de Educação para o Trânsito da Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET), Jairo Souza dos Santos, reforça os cuidados para quem vai pegar estrada nesse feriado.

“É importante fazer a revisão do veículo, ter uma boa noite de sono antes de pegar a estrada, todos usarem cinto de segurança, as crianças nos dispositivos adequados, evitar o uso do celular, nada de excesso de velocidade e depois da diversão, volte para casa com tranquilidade e segurança”, orienta.

Também é indispensável estar atento à sinalização e obedecer rigorosamente às normas de trânsito, respeitando os limites de velocidade e evitando qualquer conduta de risco, como dirigir sob efeito de álcool.