Distribuição de uniformes segue cronograma e atende 20 escolas nesta sexta-feira (13)

13 de fevereiro de 2026
uniforme escolar anapolis

Ação ocorre de forma contínua, seguindo cronograma logístico organizado por regiões, com o objetivo de atender todas as unidades escolares do município (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza nesta sexta-feira (13) mais uma etapa da entrega de uniformes aos alunos da rede municipal de ensino. A ação ocorre de forma contínua, seguindo cronograma logístico organizado por regiões, com o objetivo de atender todas as unidades escolares do município.

Ao longo do dia, 20 unidades, entre escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), estão programadas para receber os kits de uniformes. Nesta etapa, serão contempladas a Escola Municipal Professora Dinalva Lopes; Centro de Educação Infantil Dona Iris Rezende; Escola Municipal Afonsina Mendes do Carmo; Escola Municipal Profª Maronita Dias Dourado; CMEI Mário Quintana; CMEI Dona Jandira Bretas; Escola Municipal Rosevir Ribeiro de Paiva; CMEI Clarice Lispector; CMEI Nazaré Cunha Leão.

Além delas, serão atendidos também os alunos da Escola Municipal Maria Aparecida Gebrim; Centro de Educação Infantil Bete Shalom III; Escola Municipal São Francisco de Assis; Escola Municipal Moacyr Romeu Costa; Escola Municipal Luiz Carlos Bizinotto; Escola Municipal Cecília Meireles; CMEI Carlos Drummond; CMEI Cristiane Alves de Almeida; Escola Municipal Cora Coralina; CMEI Rainha da Paz; e Escola Municipal Dr. Anapolino Silvério de Faria.

Os kits são compostos por duas camisetas, uma bermuda ou short-saia e uma calça, garantindo padronização, conforto e identificação dos estudantes no ambiente escolar.

