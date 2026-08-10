Procon Móvel realiza atendimento itinerante no Jardim Itália a partir desta segunda (10)

10 de agosto de 2026
procon movel

Atendimentos serão realizados das 9h às 16h30, no CMEI Professora Leonor Marques Bastos Silva, localizado na Rua Napoli, nº 1 (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O Procon Anápolis realizará, entre os dias 10 e 14 de agosto, atendimento itinerante por meio do Procon Móvel no Jardim Itália. Os atendimentos serão realizados das 9h às 16h30, no CMEI Professora Leonor Marques Bastos Silva, localizado na Rua Napoli, nº 1.

Durante a ação, a população poderá registrar reclamações de consumo, realizar a abertura de processos administrativos, receber orientações sobre os direitos do consumidor e esclarecimentos relacionados a contratos, garantias, cobranças, compras, prestação de serviços e demais relações de consumo. Também serão oferecidos atendimentos voltados a consumidores em situação de superendividamento.

Para ser atendido, o consumidor deverá apresentar documento pessoal e comprovantes da relação de consumo, como nota fiscal, contrato, boletos, faturas ou registros digitais, como fotos e capturas de tela.

A iniciativa integra o cronograma de atendimentos itinerantes do Procon Anápolis, que percorre diferentes bairros do município ao longo do ano com o objetivo de aproximar os serviços da população. Em 2026, a unidade móvel já passou por bairros como Vila Jaiara, Filostro Machado, Itamaraty e Recanto do Sol.

Além das ações itinerantes, o atendimento também é realizado na sede do Procon Anápolis, localizada na Rua Estrela do Sul, Vila Jussara. Os consumidores ainda podem entrar em contato pelo telefone (62) 2604-0200, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, para obter orientações ou falar diretamente com um atendente.

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