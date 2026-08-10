Procon Móvel realiza atendimento itinerante no Jardim Itália a partir desta segunda (10)

Atendimentos serão realizados das 9h às 16h30, no CMEI Professora Leonor Marques Bastos Silva, localizado na Rua Napoli, nº 1 (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Durante a ação, a população poderá registrar reclamações de consumo, realizar a abertura de processos administrativos, receber orientações sobre os direitos do consumidor e esclarecimentos relacionados a contratos, garantias, cobranças, compras, prestação de serviços e demais relações de consumo. Também serão oferecidos atendimentos voltados a consumidores em situação de superendividamento.

Para ser atendido, o consumidor deverá apresentar documento pessoal e comprovantes da relação de consumo, como nota fiscal, contrato, boletos, faturas ou registros digitais, como fotos e capturas de tela.

A iniciativa integra o cronograma de atendimentos itinerantes do Procon Anápolis, que percorre diferentes bairros do município ao longo do ano com o objetivo de aproximar os serviços da população. Em 2026, a unidade móvel já passou por bairros como Vila Jaiara, Filostro Machado, Itamaraty e Recanto do Sol.

Além das ações itinerantes, o atendimento também é realizado na sede do Procon Anápolis, localizada na Rua Estrela do Sul, Vila Jussara. Os consumidores ainda podem entrar em contato pelo telefone (62) 2604-0200, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, para obter orientações ou falar diretamente com um atendente.