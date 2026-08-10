Crianças em Anápolis deixam de enfrentar viagens para tratamento ortopédico; hospital resolve 99,69% dos casos

Atendimento especializado reduz deslocamentos, fortalece a rede municipal e oferece mais segurança às famílias anapolinas (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

Para o prefeito Márcio Corrêa, o resultado demonstra que Anápolis voltou a oferecer uma saúde pública mais resolutiva, garantindo que as famílias encontrem na própria cidade o atendimento especializado de que precisam. “Chega de ver pais e mães saindo de Anápolis em busca de um atendimento que deveria estar disponível aqui. Esse resultado mostra que estamos reconstruindo a capacidade da saúde pública de resolver os problemas da nossa população com qualidade, rapidez e dignidade”, destaca.

Os números refletem a capacidade do hospital de atender desde os casos mais simples até aqueles que exigem intervenção cirúrgica. Entre janeiro e julho deste ano, 106 crianças passaram por cirurgias ortopédicas no próprio HMAA. No mesmo período, o Pronto-Socorro de Ortopedia e Traumatologia realizou 15.032 atendimentos, consolidando a unidade como referência no atendimento de urgência e emergência ortopédica.

A assistente operacional Amanda Favaron, 28, vivenciou de perto a agilidade do atendimento ortopédico em Anápolis. A anapolina, que mora em Portugal e estava de férias no município goiano, conta que chegou ao hospital preocupada. Isso porque a filha, Joana Braga, de cinco anos, havia fraturado o cotovelo, e existia o receio de que fosse preciso levar a criança para outro município. Mas a situação foi diferente do que ela imaginava: a menina foi atendida rapidamente, passou pelos exames e, logo depois, a equipe médica informou que a cirurgia seria realizada ali mesmo.

“Assim que chegamos, minha filha passou pelo raio-X e o médico já identificou que seria necessária a cirurgia. Em pouco tempo, conversaram comigo, explicaram todo o procedimento e disseram que ela seria operada assim que cumprisse o tempo de jejum. Fiquei muito tranquila porque todos foram extremamente atenciosos. Os médicos, os enfermeiros e toda a equipe tiveram muito carinho conosco. Só tenho a agradecer por tudo o que fizeram pela minha filha”, relatou Amanda.