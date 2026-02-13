Prefeitura de Anápolis aproveita feriadão para finalizar travessia sobre Córrego Reboleiras; via será interditada

13 de fevereiro de 2026
obra reboleiras

Interrupção ocorre entre os dias 13 e 16 de fevereiro (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, em parceria com a Goinfra, está na fase final de conclusão da obra de reconstrução da travessia sobre o Córrego Reboleiras, no Bairro Verona. Para tanto, será necessária a interrupção temporária do desvio provisório atualmente em operação no local. A interdição ocorrerá no período de 13 a 16 de fevereiro.

A medida é indispensável para a execução do aterro sobre o novo bueiro de concreto implantado na área. A intervenção vai assegurar a conclusão da obra, com ganhos permanentes em segurança viária, estabilidade da travessia e melhoria do sistema de drenagem da região.

Essa etapa permitirá o retorno do trânsito à via regular e a recondução do curso d’água para o interior da estrutura recém-construída.

Com a finalização dos trabalhos, o trânsito voltará a funcionar pela via original, já com a nova travessia pronta para uso.

Equipes estarão no local durante todo o período de interdição, e a área contará com a devida sinalização. A Prefeitura orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas nos dias em que o trecho estiver fechado.

