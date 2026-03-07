Novo Brasil recebe 50 casas a custo zero neste sábado

7 de março de 2026
casa custo zero
Mais de 5,1 mil famílias já foram beneficiadas com moradias a custo zero desde o início do programa Pra Ter Onde Morar em Goiás (Foto: Agehab)

O Goiás Social e a Agência Goiana de Habitação (Agehab) entregam 50 moradias do Programa Pra Ter Onde Morar – Construção/Casas a Custo Zero no município de Novo Brasil, neste sábado (07/06), às 10h30. As moradias são destinadas a famílias com renda até um salário mínimo.

A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, reforça o compromisso do governo com as famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Cada casa entregue representa dignidade, segurança e esperança para uma família goiana. É gratificante ver o impacto que esse programa tem na vida das pessoas. E é por isso que seguimos firmes com o trabalho, transformando vidas por todo o Estado”, afirma.

“Entregar uma casa de excelente padrão com escritura, toda regularizada e sem custo algum para quem mais precisa, é um ato de justiça social. O trabalho da Agehab é garantir que cada etapa, desde a construção até a entrega das chaves, aconteça com qualidade e respeito ao cidadão”, destaca o presidente da Agehab, Alexandre Baldy.

Serviço:

Agenda: Entrega de 50 casas a custo zero em Novo Brasil
Data: Sábado (07/03)
Horário: 10h30
Local: Residencial Água Limpa da Bucaíra
Endereço: Quadras 41-A e 41, Residencial Água Limpa da Bucaíra – Novo Brasil – GO

