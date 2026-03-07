Prefeitura de Anápolis divulga saldo da Operação Sodoma e Gomorra no Bairro Calixtolândia

7 de março de 2026
operacao anapolis

Equipes municipais e forças municipais fiscalizaram diversos estabelecimentos da região, verificando documentação, condições sanitárias, funcionamento irregular e cumprimentos das normas urbanísticas e administrativas (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis divulgou o balanço da operação ‘Sodoma e Gomorra’ coordenada pela Diretoria de Postura Municipal, ocorrido no Bairro Calixtolândia, na noite desta quinta-feira (05). No total, o órgão lavrou sete autos de infração, cinco autos de interdição e oito autos de apreensão de equipamentos sonoros.

Já a Vigilância Sanitária realizou ainda duas autuações com abertura de processo administrativo, uma intimação e quatro interdições de estabelecimentos. Um homem foi conduzido à delegacia por suspeita de tráfico de drogas. Facões, balança de precisão e máquina de choque também foram apreendidos.

Durante cerca de 3h, as equipes municipais e forças municipais realizaram fiscalizações em diversos estabelecimentos da região para verificar documentação, condições sanitárias, funcionamento regular e cumprimento das normas urbanísticas e administrativas.

De acordo com o prefeito Márcio Corrêa essa não é uma ação isolada e medidas semelhantes poderão ocorrer em diferentes regiões da cidade. “É nosso papel zelar pela cidade e estamos trabalhando diuturnamente para deixar a cidade melhor e mais tranquila para as famílias anapolinas”, ressaltou.

A operação integrada contou com apoio de forças de segurança como Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, além da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), Zeladoria, Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, juizado da Infância e Adolescência.

