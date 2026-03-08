Abertura oficial da Temporada de Pesca 2026 será no próximo dia 10

A abertura oficial da Temporada de Pesca 2026 em Goiás será na próxima terça-feira (10/03), às 15 horas, na Praça Cívica, em Goiânia. Em Goiás, os pescadores têm oito meses para a prática, de março a outubro.

Neste ano, a Goiás Turismo investe mais de R$ 2 milhões nos torneios, incluindo o Circuito Goiano de Pesca Esportiva e o Gigantes do Araguaia, além de incentivar a participação feminina na modalidade por meio das competições Tucuna Queen e Rainhas do Araguaia.

Temporada de Pesca 2026

A Pesca Esportiva é um motor econômico e social para Goiás, unindo turismo, geração de renda e preservação ambiental. Goiás instituiu a política de “cota zero”, que proíbe o transporte de pescados, preservando as espécies e garantindo abundância de peixes nos nossos rios e lagos.

Regras que pescador precisa observar com o fim da piracema

As competições serão realizadas nos lagos Paranaíba, Corumbá IV e Serra da Mesa; além do Rio Araguaia.

Para o presidente da Goiás Turismo, Roberto Naves, “o incentivo do governo estadual aos campeonatos de Pesca Esportiva na modalidade “pesque e solte” inseriram Goiás no cenário nacional. As competições já injetaram quase R$ 20 milhões na economia dos municípios participantes nos últimos anos. Além disso, consolidamos Goiás como um dos melhores destinos de pesca esportiva, gerando emprego e renda nos municípios onde os torneios são realizados”.

Retorno dos investimentos

Goiás figura hoje entre os três principais destinos turísticos de pesca no Brasil, já tendo alcançado o mercado internacional, atraindo investimentos em toda a cadeia que compõe a modalidade, como hotelaria, pesqueiros e pontos de revenda de embarcações e motores náuticos, gerando emprego e renda para as comunidades locais.

No ano passado, por exemplo, a Goiás Turismo fomentou a Pesca Esportiva no Estado com R$ 2 milhões, e os resultados do investimento impressionam: foram quase R$ 20 milhões movimentados na economia dos destinos turísticos de pesca.

Paralelamente às competições, são desenvolvidas ações de educação ambiental com alunos e moradores dos municípios.

Para se ter uma ideia, somente no Circuito Gigantes do Araguaia 2025, foram arrecadadas e doadas 3,96 toneladas de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. A palestra de educação ambiental conscientizou 720 estudantes no Vale do Araguaia.

Calendário das competições

Circuito Gigantes do Araguaia 2026

1ª etapa – Aruanã 07/03

2ª etapa – Bandeirantes 11/04

3ª etapa – Itacaiú 16/05

Etapa Surpresa 12/09

Etapa Final 10/10

Rainhas do Araguaia 2026

Itacaiú 20/06

Luiz Alves 15/08

Circuito Goiano de Pesca Esportiva 2026

Quirinópolis 7/3

Buriti Alegre11/4

São Simão25/4

Niquelândia (Serra da Mesa) 23/5

Inaciolândia6/6

Uruaçu (Serra da Mesa) 20/6

Cachoeira Dourada de Goiás 4/7

Catalão (Serra do Facão) 8/8

Luziânia 19/9

Três Ranchos 31/10

Tucuna Queen

1ª etapa – Catalão 3/5

2ª etapa – Três Ranchos 6/9