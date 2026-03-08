Prefeitura de Anápolis alerta para golpe com falsas vagas de Jovem Aprendiz nas redes sociais

Inscrições verdadeiras para o programa de aprendizagem podem ser feitas na Sala do Jovem Aprendiz, localizada na Avenida Brasil Sul, nº 200, das 8h às 17h (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A orientação é que jovens e familiares redobrem a atenção e não cliquem em links suspeitos. As inscrições verdadeiras para o programa de aprendizagem podem ser feitas na Sala do Jovem Aprendiz, localizada na Avenida Brasil Sul, nº 200, das 8h às 17h. Os interessados devem levar documentos pessoais, currículo impresso e um e-mail ativo.

A gestão municipal ressalta também que a idade para participar do programa é de 14 a 24 anos, e não de 12 a 25, como tem sido divulgado pelos golpistas.

A recomendação é sempre confirmar as informações em canais oficiais antes de fornecer dados pessoais. Em caso de suspeita de golpe, a orientação é não compartilhar informações.