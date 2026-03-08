Concurso para auditor fiscal encerra inscrição no dia 12

A Secretaria da Economia de Goiás encerra na próxima quinta-feira (12/3), às 23h59, as inscrições do concurso público que preencherá 50 vagas do cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente no site da Fundação Carlos Chagas.

Os aprovados serão lotados na Secretaria da Economia, com remuneração de R$ 28.563,30. Para posse no cargo de auditor fiscal, Classe A, Padrão 1 é necessário ter diploma de curso superior em qualquer área de formação.

Inscrições

Após completar o formulário de inscrição, o candidato deverá pagar taxa de R$ 250 até sexta-feira (13/3), dentro do horário bancário. A inscrição somente será confirmada após a comprovação do pagamento da taxa pela instituição financeira. O candidato poderá conferir no site se os dados foram recebidos e o valor foi pago.

Candidatos negros têm direito a 20% das vagas existentes e que vierem a surgir. As pessoas com deficiência, a 5% do total. O edital prevê a formação de cadastro de reserva com 25 vagas.

Fases do concurso para auditor fiscal

As provas estão previstas para 17 de maio, em Goiânia, com realização pela Fundação Carlos Chagas (FCC). No período da manhã, a prova objetiva de conhecimentos básicos terá 80 questões e peso 1. À tarde, será aplicada a prova objetiva de conhecimentos específicos, também com 80 perguntas e peso 2.

Os candidatos habilitados na prova objetiva serão convocados para a avaliação de títulos, que terá caráter apenas classificatório. O resultado definitivo do concurso está previsto para 14 de outubro. O conteúdo programático e o edital completo estão disponíveis no site da FCC (www.concursosfcc.com.br).