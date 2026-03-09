Pnad Contínua aponta: Goiás tem maior contingente feminino empregado de toda a série histórica

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), analisados pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB), mostram que Goiás registrou 1,694 milhão de mulheres ocupadas no último trimestre de 2025, o maior contingente feminino empregado em toda a série histórica.

Na comparação com o mesmo período de 2024, quando o estado contabilizava 1,634 milhão de mulheres ocupadas, houve a entrada de quase 60 mil novas trabalhadoras, o que representa crescimento de 3,7%.

No mesmo intervalo, o número de mulheres ocupadas no Brasil avançou 1,4%, indicando que a expansão em Goiás ocorreu em ritmo mais de duas vezes superior à média nacional.

A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, analisa que os dados refletem uma tendência já observada nos programas sociais do governo.

“Os números do IBGE confirmam aquilo que presenciamos todos os dias nas ações do Goiás Social”.

“Nos programas de qualificação profissional e incentivo ao empreendedorismo, como o Crédito Social, e de apoio à graduação, como o ProBem [Programa Universitário do Bem], as mulheres são maioria entre os beneficiários”.

“Isso mostra, de forma clara, que elas estão cada vez mais preparadas, qualificadas e presentes no mercado de trabalho, conquistando autonomia, oportunidades e transformando a própria realidade e a de suas famílias”, destacou.

Para o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, os números evidenciam avanços importantes na participação feminina na economia goiana.

“Os dados mostram que as mulheres têm ampliado sua presença no mercado de trabalho e, também, no empreendedorismo em Goiás”.

“Esse avanço é resultado da capacidade, da dedicação e da iniciativa das mulheres goianas, que contribuem diariamente para o desenvolvimento econômico e social do estado,” ressaltou.

Contingente feminino empregado

Do ponto de vista setorial, o comércio concentra a maior quantidade de mulheres ocupadas em Goiás, reunindo aproximadamente 298 mil trabalhadoras.

Na sequência aparecem os serviços domésticos, com 211 mil mulheres; a educação, com 196 mil; a atenção à saúde humana, 166 mil; e os serviços de alimentação, 116 mil.

Em conjunto, esses segmentos reúnem cerca de 990 mil mulheres ocupadas no estado.

De acordo com a Pnad Contínua, 377,2 mil mulheres possuíam negócio próprio no último trimestre de 2025, maior número da série histórica iniciada em 2012. Ramo de alimentação se destaca, com 42,6 mil mulheres proprietárias de negócios (Fotos: Rodrigo Cabral e Lucas Diener)

Empreendedorismo feminino

O empreendedorismo também tem ganhado força entre as mulheres goianas. De acordo com a Pnad Contínua, 377,2 mil mulheres possuíam negócio próprio no último trimestre de 2025, o maior número da série histórica iniciada em 2012.

Entre os setores com maior presença de empreendedoras estão o comércio, com 93 mil mulheres à frente de negócios, seguido pelas atividades de serviços pessoais, como estética e cuidados pessoais, que reúnem 68,4 mil empreendedoras.

O ramo de alimentação também se destaca, com 42,6 mil mulheres proprietárias de negócios.

Rendimento

O rendimento médio do trabalho das mulheres goianas também apresentou avanço.

Segundo a Pnad Contínua, o rendimento real médio feminino atingiu R$ 3.023 no último trimestre de 2025, o maior valor desde o início da série histórica, em 2012.

Entre as ocupações com maiores rendimentos médios estão as dirigentes da administração pública, com remuneração média de R$ 15.108, seguidas pelas gerentes e diretoras de produção, com média de R$ 13.008.

Profissionalização e empreendedorismo das mulheres

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada, possui ações voltadas para a capacitação e ingresso das mulheres no mercado de trabalho, além de também incentivar o empreendedorismo feminino graças ao Crédito Social.

As mulheres contam com benefício de até R$ 5 mil, provenientes do Goiás Social, para comprar insumos e ferramentas necessárias para abrir negócio próprio.

Cerca de 26 mil mulheres foram beneficiadas entre 2021 e fevereiro de 2026.

Elas representam 89,5% do público atendido pelo programa, correspondendo a um investimento de aproximadamente R$ 80 milhões (89,9% dos recursos contemplaram mulheres).

O total investido pelo Governo de Goiás chegou a R$ 88,95 milhões.

Outra frente de atuação da pasta corresponde à profissionalização e capacitação para o mercado de trabalho, por meio de cursos oferecidos pelo Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec).

De 2021 a 2025, o Cotec certificou 134.183 mulheres que concluíram os cursos, de um total de 143.813 alunos, representando 93% do público.

Desse universo:

122.074 fizeram cursos de capacitação;

11.887 buscaram qualificação;

222 foram alunas de cursos técnicos.

“São muitas iniciativas abertas a toda a população, incluindo o encaminhamento ao emprego que a Retomada promove em todo o estado”.