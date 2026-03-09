Brinquedos inclusivos e pet places: detalhes dos novos espaços instalados no Parque Ipiranga

Local passou por ampla reforma, com a implantação de academia ao ar livre, além de 16 brinquedos inéditos que desafiam a criatividade e o momento lúdico das crianças (Foto: Divulgação / Victor Augusto)

Ampliando as opções gratuitas de convivência e recreação para a população, uma das estruturas mais emblemáticas é o playground inclusivo. Ele foi projetado para atender diferentes faixas etárias, como dois balanços estaiados voltados para bebês a partir de um ano de idade que poderão brincar próximos aos cuidados dos responsáveis – já que há um artefato semelhante ao lado que possibilita que a brincadeira seja mais segura.

O material, de aço inoxidável, permite maior durabilidade e não se deteriora com as intempéries climáticas – como chuva ou sol em excesso. Em caso de dúvidas, placas indicativas e orientações de uso estão instaladas ao longo do parque.

“É um espaço pensado para todas as idades, inclusivo e acessível, que oferece lazer, esporte e bem-estar de forma totalmente gratuita para a comunidade”, destacou o prefeito Márcio Corrêa.

Brinquedos inclusivos

O espaço conta ainda com brinquedos lúdicos voltados para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com um painel sensorial e um jogo da velha interativo. O balanço vai e vem permitirá que crianças que usam cadeira de roda brinquem de forma segura, além de desenvolver habilidades cognitivas e motoras – criados para incentivar a participação de crianças com deficiência em brincadeiras coletivas.

Academia gratuita

A academia ao ar livre oferece uma área destinada à prática de calistenia, modalidade esportiva que utiliza o peso do próprio corpo em exercícios de resistência. O espaço conta com estrutura fixa composta por barras, paralelas, escadas horizontais e apoios.

Além disso, a academia ao ar livre mais moderna do país, possui um sistema de carga único com carga regulável sem a necessidade do uso de anilhas. Ao todo são nove aparelhos de musculação, que permitem a realização de exercícios voltados para diferentes partes do corpo.

Espaço para os pets

Outra novidade é a implantação do primeiro espaço pet place do município, com estruturas voltadas para o lazer gratuito de cães e gatos, ampliando as possibilidades de uso do parque para tutores e seus animais.

Outras mudanças

Além dos espaços de lazer e esporte, como playground, pet place e academias ao ar livre, o local recebeu a instalação de novas foot mesas – prática que combina futevôlei e tênis de mesa. A pista de caminhada também passou por revitalização, com nova pintura. Os espaços de lazer e recreação ganharam novas cores com o replantio de grama, a realização de pinturas artísticas e a revitalização das fontes de água.

A reforma é coordenada pela Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente e tem como objetivo ampliar as opções de convivência, lazer e prática esportiva na cidade. A manutenção será realizada de forma contínua e permanente, assegurando a conservação dos espaços e o bem-estar dos usuários.

Permissionados

Durante o evento de entrega da revitalização do Parque Ipiranga, os ambulantes receberam o documento que regulariza o exercício da atividade no espaço público. “Queremos incentivar e motivar a quem produz. Nós agradecemos a paciência de cada tarllrabalhador, mas nosso papel é deixar a cidade de forma organizada”, ressaltou o prefeito.