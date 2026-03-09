Pesquisa do Procon Anápolis aponta variação de até 125% em itens da cesta básica

Levantamento tem o objetivo de orientar os consumidores e estimular a pesquisa de preços antes da compra (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Durante a ação, os agentes do órgão visitaram seis estabelecimentos comerciais, localizados em diferentes regiões da cidade: Supermercado Floresta, Supermercado do Povo, Peg Pag Menos, Comercial Vila Rica, Comercial Moura e Super Vi. Foram comparados o menor e o maior preço praticados para cada item, além do cálculo do preço médio registrado no período.

O produto que apresentou maior variação de preço foi o sabão em pó (800 g), com diferença de 125% entre os estabelecimentos. O menor valor foi encontrado por R$ 3,99, no Super Vi, enquanto o maior preço chegou a R$ 8,99, registrado nos supermercados Supermercado do Povo e Peg Pag Menos.

Outros itens também apresentaram variações significativas, como banana prata (93%), sabonete (93%), café em pó (74%), pão francês (62%) e papel higiênico (58%), reforçando a importância de comparar os preços antes de realizar as compras.

O levantamento também apontou que o preço médio da cesta básica em março ficou em R$ 657,24, um aumento de R$ 17,79 (2,78%) em relação a fevereiro, quando o valor médio era de R$ 639,45. Considerando o salário mínimo atual de R$ 1.621, o custo da cesta básica representa 40,54% da renda mensal de um trabalhador.

O consumidor pode entrar em contato com o Procon pelo telefone (62) 98551-8185 ou pelo (62) 2604-0200.

A pesquisa completa, com a tabela detalhada de preços e o relatório técnico, está disponível para consulta no site da Prefeitura de Anápolis.