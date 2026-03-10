ACAA promove Ação Cultural e Solidária em Joanápolis com apoio do vereador Rimet Jules

10 de março de 2026
rimet jules

Evento gratuito acontece no dia 14 de março, em Anápolis, com apresentações culturais, ações sociais e atividades para crianças

A comunidade de Joanápolis, distrito de Anápolis, recebe no próximo dia 14 de março, das 8h às 12h, a Ação Cultural e Solidária, evento gratuito que reúne programação cultural, ações sociais e atividades para toda a família. A iniciativa será realizada no salão da Igreja Católica de Joanápolis.

A ação chega ao distrito após o sucesso da edição realizada em Goialândia, ampliando o alcance do projeto e levando cultura, lazer e iniciativas sociais para outras comunidades do município.

Promovida pela Associação Cultural e Artística de Anápolis (ACAA), a ação conta com apoio do vereador Rimet Jules e do Ministério da Cultura, fortalecendo o acesso da população a atividades culturais e iniciativas sociais nas comunidades.

A programação inclui música ao vivo, oficina de dança, teatro de bonecos com ventriloquia, apresentações culturais e intervenções artísticas, além de ações voltadas à comunidade como atendimento à população, bazar solidário, café da manhã comunitário e doação de mudas de árvores e plantas.

As crianças também terão espaço garantido no evento, com brinquedos, guloseimas e atividades recreativas, promovendo um momento de lazer e integração para toda a família.

A iniciativa busca aproximar a cultura da população e promover um momento de convivência comunitária, reunindo arte, cidadania e solidariedade em um mesmo espaço.

A participação é gratuita e aberta a toda a comunidade.

Serviço

Evento: Ação Cultural e Solidária
Data: 14 de março
Horário: 8h às 12h
Local: Salão da Igreja Católica do distrito de Joanápolis
Realização: Associação Cultural e Artística de Anápolis (ACAA)
Apoio: vereador Rimet Jules e Ministério da Cultura.

Tags: ,

Veja também

pra onde morar

Inscrições para 496 unidades do Apê a Custo Zero em Goiânia começam na quinta-feira

10 de março de 2026
secretaria da economia

Lei amplia alcance do Negocie Já II

10 de março de 2026
panificadora

Panificadora Escola impulsiona geração de renda e transforma vidas em Anápolis

10 de março de 2026

Confira também

rimet jules

ACAA promove Ação Cultural e Solidária em Joanápolis com apoio do vereador Rimet Jules

10 de março de 2026
pra onde morar

Inscrições para 496 unidades do Apê a Custo Zero em Goiânia começam na quinta-feira

10 de março de 2026
secretaria da economia

Lei amplia alcance do Negocie Já II

10 de março de 2026
panificadora

Panificadora Escola impulsiona geração de renda e transforma vidas em Anápolis

10 de março de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

10 de março de 2026