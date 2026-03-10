ACAA promove Ação Cultural e Solidária em Joanápolis com apoio do vereador Rimet Jules

Evento gratuito acontece no dia 14 de março, em Anápolis, com apresentações culturais, ações sociais e atividades para crianças

A comunidade de Joanápolis, distrito de Anápolis, recebe no próximo dia 14 de março, das 8h às 12h, a Ação Cultural e Solidária, evento gratuito que reúne programação cultural, ações sociais e atividades para toda a família. A iniciativa será realizada no salão da Igreja Católica de Joanápolis.

A ação chega ao distrito após o sucesso da edição realizada em Goialândia, ampliando o alcance do projeto e levando cultura, lazer e iniciativas sociais para outras comunidades do município.

Promovida pela Associação Cultural e Artística de Anápolis (ACAA), a ação conta com apoio do vereador Rimet Jules e do Ministério da Cultura, fortalecendo o acesso da população a atividades culturais e iniciativas sociais nas comunidades.

A programação inclui música ao vivo, oficina de dança, teatro de bonecos com ventriloquia, apresentações culturais e intervenções artísticas, além de ações voltadas à comunidade como atendimento à população, bazar solidário, café da manhã comunitário e doação de mudas de árvores e plantas.

As crianças também terão espaço garantido no evento, com brinquedos, guloseimas e atividades recreativas, promovendo um momento de lazer e integração para toda a família.

A iniciativa busca aproximar a cultura da população e promover um momento de convivência comunitária, reunindo arte, cidadania e solidariedade em um mesmo espaço.

A participação é gratuita e aberta a toda a comunidade.

Serviço

Evento: Ação Cultural e Solidária

Data: 14 de março

Horário: 8h às 12h

Local: Salão da Igreja Católica do distrito de Joanápolis

Realização: Associação Cultural e Artística de Anápolis (ACAA)

Apoio: vereador Rimet Jules e Ministério da Cultura.