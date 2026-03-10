Inscrições para 496 unidades do Apê a Custo Zero em Goiânia começam na quinta-feira

As inscrições para a modalidade Apê a Custo Zero do Programa Pra Ter Onde Morar em Goiânia começam na próxima quinta-feira (12/03) e seguem até dia 10 de abril. Ao todo, serão entregues 496 apartamentos, em dois empreendimentos:

Residencial Iris Rezende IV, com 240 unidades; e

Residencial Iris Rezende V, com 256 unidades.

As inscrições devem ser feitas pelo site goias.gov.br/agehab, de forma totalmente gratuita.

Apê a Custo Zero: critérios de seleção

Para concorrer às unidades, os candidatos deverão cumprir perfil socioeconômico com requisitos rigorosos. O primeiro deles é possuir renda bruta mensal familiar de até R$ 2.850. Também será necessário que a família resida no município de Goiânia há, no mínimo, 5 anos e possua inscrição ativa e atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Candidatos não poderão ser proprietários de qualquer imóvel, nem ter recebido benefícios habitacionais anteriores do Estado ou da União nos últimos 10 anos.

O edital prevê ainda a reserva de unidades para grupos específicos, entre eles os de prioridade legal. Serão 50% das unidades destinados a beneficiários do programa federal Bolsa Família, do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou famílias com pessoas com microcefalia.

Áreas de risco

Outros 20% serão destinadas a grupos familiares residentes em áreas de riscos localizadas nos bairros: Vila Concórdia, Vila Roriz, Jardim América, Jardim Mirabel, Setor Norte Ferroviário, Parque Tremendão, Conjunto Caiçara, Setor dos Funcionários, Vila Bandeirantes, Vila Maria Rosa, Colônia Santa Marta, Vila Maria Luiza (Novo Mundo), Jardim América na divisa com Parque Amazônia (verificar os pontos no edital).

Outros 3% para pessoas idosas; 3% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas e famílias em situação de rua ou com trajetória de rua.

“Temos trabalhado de forma integrada e próxima das prefeituras, garantindo que cada programa chegue a quem realmente precisa. Com o Apê a Custo Zero, garantiremos que famílias de grandes centros urbanos saiam do aluguel de forma definitiva, com a segurança de uma moradia digna e de qualidade”, afirma o presidente da Agehab, Alexandre Baldy.

A exemplo das Casas a Custo Zero, cujo foco são unidades em bairros horizontais de cidades menores, a modalidade Apê a Custo Zero também visa contemplar famílias em vulnerabilidade social, por sua vez em condomínios verticalizados de grandes centros.

A iniciativa é realizada em parceria com o governo federal por meio do Minha Casa Minha Vida (Faixa Urbano I – FAR) e Prefeitura de Goiânia, cujos aportes de recursos completarão a gratuidade dos imóveis às famílias selecionadas.

Serviço:

Assunto: Inscrições para 496 apartamentos do Apê a Custo Zero em Goiânia

Prazo: 12 de março a 10 de abril de 2026

Edital completo e inscrições: www.goias.gov.br/agehab