Sócios da ATrinca se reúnem em Goiânia para apresentar o mais novo e maior empreendimento do centro-oeste

Cézar Haik, Flávio Augusto, Joel Jota e Caio Carneiro estarão presentes no dia 18 de agosto no Metropolitan Day, em uma programação voltada a profissionais, líderes, clientes e investidores

Goiânia será palco, em 18 de agosto, de um encontro que marca mais um capítulo da parceria entre a EBM e a ATrinca Real Estate. O Metropolitan Day apresentará em primeira mão o novo empreendimento da linha Metropolitan, que será um grande marco para o centro-oeste. Com a presença dos sócios da ATrinca, Cézar Haik, Flávio Augusto, Joel Jota e Caio Carneiro, a programação será dividida em três momentos voltados a diferentes públicos do mercado imobiliário.

A agenda começa às 9h no Espaço Dois Ipês, com o ATrinca Experience para corretores e imobiliárias; Às 15h, o Espaço EBM recebe a revelação da maquete para líderes imobiliários; E, às 19h, o dia termina com mais uma edição do ATrinca Experience, desta vez para clientes e investidores.

“O Metropolitan Day é inédito em Goiânia. De manhã, apresentamos o projeto para corretores e líderes comerciais. Todos os detalhes. Não é só o maior empreendimento do centro-oeste, é o único com esse conjunto de atributos na região, e a gente vai abrir isso item por item para quem vai vender. À noite, recebemos clientes e investidores dos nossos parceiros comerciais para uma rodada de negócios com os quatro sócios na mesa. Quem estruturou o projeto responde a dúvida do investidor na hora. É assim que a gente acredita que um lançamento desse porte deve ser conduzido”, explica Cézar Haik, fundador e CEO da ATrinca Real Estate.

Para Flávio Augusto, a escolha de Goiânia está relacionada ao potencial de mercados regionais que vêm ganhando relevância no cenário nacional. “Muitas vezes existe uma concentração excessiva de atenção nos grandes centros tradicionais. Mas algumas das melhores oportunidades surgem justamente quando você identifica cidades que estão crescendo de forma sustentável e atraindo investimentos, empresas e novos moradores”, afirma.

Programação completa:

METROPOLITAN DAY — 18/08

9h | ATrinca Experience

Público: Corretores e imobiliárias

Local: Espaço Dois Ipês, St. Jaó, Goiânia (GO)

15h | Revelação da Maquete

Público: Líderes imobiliários

Local: Espaço EBM, Ricardo Paranhos, Goiânia (GO)

19h | ATrinca Experience

Público: Clientes e investidores

Local: Espaço Dois Ipês, St. Jaó, Goiânia (GO)

Sobre Cézar Haik

Cézar Haik é empresário, investidor e uma das principais referências em vendas do mercado imobiliário brasileiro. Começou como corretor e chegou a diretor de vendas da Cyrela, onde liderou o maior resultado comercial da empresa até sua saída. Ao longo da carreira, movimentou mais de R$ 5 bilhões em vendas. Em 2025, fundou a ATrinca Real Estate ao lado de Flávio Augusto, Joel Jota e Caio Carneiro. É autor do best-seller “O Longo Prazo Sempre Vence” e do seu mais novo livro “Mais Que Amigo, Líder” e host do podcast de negócios “Qual é a Chave”.