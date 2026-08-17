Revitalização do Parque da Matinha terá início nesta segunda (17); veja detalhes

Parque Antônio Marmo Canedo faz parte da história de Anápolis desde sua inauguração, em 1971 (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A ordem de serviço para o início das obras foi assinada nesta semana. Localizado na Rua 14, nº 552, no bairro Maracanã, o parque receberá uma série de melhorias que vão ampliar as opções de lazer e convivência para os visitantes.

Entre as novas áreas de lazer, a diversão será garantida para as crianças com quadra infantil, playground de areia e emborrachado, espaço recreativo, fonte interativa e um xadrez gigante.

Para os amantes de esportes, o projeto prevê novas opções de lazer, como campo de futebol com arquibancadas para o público acompanhar as partidas, quadra de basquete, pista de skate e academia ao ar livre.

O parque contará ainda com um anfiteatro para apresentações culturais e eventos ao ar livre abertos à comunidade. Além disso, terá quiosques, restaurante e áreas de convivência, tornando-se um espaço completo para lazer, integração e bem-estar dos visitantes.

Para garantir mais conforto aos frequentadores e incentivar os passeios com animais de estimação, será implantado também um pet place.

A revitalização preservará a arborização existente, que será reorganizada para valorizar a paisagem e fortalecer a preservação ambiental. O projeto também prevê um lago com espelho d’água, praça, deck de madeira e mirante, elementos que prometem transformar o parque em um dos principais cartões-postais da cidade.

Além dessas melhorias, o espaço contará com área administrativa, pavilhão, banheiros e estacionamento para os visitantes.

História e tradição

O Parque Antônio Marmo Canedo faz parte da história de Anápolis desde sua inauguração, em 1971. Ao longo dos anos, também recebeu os nomes de Parque Municipal de Anápolis e Parque da Criança, mas sua ampla área verde fez com que fosse popularmente conhecido como Parque da Matinha.

O espaço passou por reformas e readequações ao longo das décadas. A última grande intervenção foi realizada em 1987 e, desde então, o parque sofreu os efeitos da ação do tempo.

A revitalização será possível graças à conquista de uma emenda no valor de R$ 5,5 milhões destinada ao município. O investimento marca uma nova fase para o parque, resgatando um importante patrimônio histórico, cultural e ambiental de Anápolis, além de fortalecer um dos principais cartões-postais da cidade e ampliar as opções de lazer e bem-estar para a população.