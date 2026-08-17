Alunos da rede municipal de Anápolis conquistam medalhas na Olímpiada Brasileira de Matemática

17 de agosto de 2026
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Alunos da Rede Municipal de Educação de Anápolis conquistam duas medalhas de bronze e menções honrosas na 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP)

Alunos da Rede Municipal de Educação de Anápolis conquistam duas medalhas de bronze e menções honrosas na 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), realizada em 2025. Os resultados foram obtidos por estudantes do 6º ao 9º ano que participaram da competição nacional.

Durante a edição, dois estudantes conquistaram medalhas de bronze no Nível 1, destinado aos alunos do 6º e 7º anos. A prova contou com a participação, somente no município, de cerca de 4.900 estudantes do 6º ao 9º ano da Rede Municipal de Educação de Anápolis.

As medalhas foram conquistadas por Kauã Gomes Ribeiro, da Escola Municipal Benjamin Beze Júnior, anteriormente denominada Betesda Primavera, e Marcos Vinícius Assis Gomes, da Escola Municipal Lions Anhanguera.

Estudante Marcos Vinícius Assis Gomes, da Escola Municipal Lions Anhanguera, conquistou a medalha de bronze durante a competição | Foto: Victor Melo/ Prefeitura de Anápolis
Estudante Kauã Gomes Ribeiro, da Escola Municipal Benjamin Beze Júnior, conquistou a medalha de bronze durante a competição | Foto: Victor Melo

Além das medalhas, as unidades de ensino receberam menções honrosas na premiação nacional, contemplando estudantes dos Níveis 1 e 2, que abrangem do 6º ao 9º ano.

Para se preparar para a competição, realizada em âmbito nacional, os professores desenvolvem atividades em sala de aula com diferentes estratégias, resolvem questões que envolvem situações-problema e incentivam os estudantes durante as avaliações.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os resultados demonstram o talento dos estudantes, o comprometimento dos professores e o fortalecimento da aprendizagem a partir do trabalho desenvolvido nas escolas.

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