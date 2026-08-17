Pesquisa do Procon aponta variação de até 21,90% nos preços dos combustíveis em Anápolis

Procon orienta os consumidores a ficarem atentos para que o valor informado nos painéis publicitários externos seja idêntico ao preço registrado na bomba de abastecimento (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Durante as visitas, os agentes analisaram os preços praticados para o etanol, a gasolina comum, a gasolina aditivada, o diesel comum e o óleo diesel S-10 nos seguintes estabelecimentos: Posto WK Brasil Petro, Auto Posto Carreteiro, Posto Anapolino, Auto Posto Ipanema II, Posto São Luís, Posto Carrefour, Posto Oasis, Auto Posto Primus, Posto Cerejeiras, Posto Independência, Posto Azet, Petrobessa Express, Posto Rezende, Posto Petro Maxx Cebolão, Auto Posto Cerrado DAIA, Posto Tabocão X DAIA, Auto Posto São Paulo, Posto Napolitano II, Posto Anhanguera e Super Posto Santo Antônio.

A maior variação foi encontrada no diesel comum, com 21,90%. O menor preço foi de R$ 5,57, no Posto WK Brasil Petro, enquanto o maior foi de R$ 6,79, no Super Posto Santo Antônio.

O óleo diesel S-10 apresentou o menor preço, de R$ 6,29, nos postos Tabocão X DAIA, Auto Posto Cerrado DAIA, Petro Maxx Cebolão, Auto Posto Primus e WK Brasil Petro. Já o maior preço foi registrado nos postos Santo Antônio, Oasis e Anapolino, representando uma variação de 11,13%.

O etanol comum também apresentou variação de 6,68%. O menor preço, de R$ 3,74, foi encontrado nos postos Auto Posto São Paulo, Posto Tabocão X DAIA, Auto Posto Cerrado DAIA e Petrobessa Express. Já o maior preço, de R$ 3,99, foi registrado no Super Posto Santo Antônio, Posto Anhanguera, Posto Napolitano II, Posto Petro Maxx Cebolão, Posto Rezende, Posto Azet, Posto Cerejeiras, Auto Posto Primus, Posto Oasis, Auto Posto Ipanema II, Posto Anapolino e Auto Posto Carreteiro.

A gasolina aditivada apresentou variação de 5,35%, com o menor preço, de R$ 6,54, registrado no Auto Posto São Paulo, e o maior, de R$ 6,89, no Posto Napolitano II.

A gasolina comum registrou o menor preço, de R$ 6,44, nos postos Auto Posto São Paulo, Posto Tabocão X DAIA, Auto Posto Cerrado DAIA e Petrobessa Express. O maior preço, de R$ 6,59, foi encontrado no Auto Posto Carreteiro, Posto Anapolino, Auto Posto Ipanema II, Posto Oasis, Auto Posto Primus, Posto Cerejeiras, Posto Independência, Posto Azet, Posto Rezende, Posto Petro Maxx Cebolão, Posto Napolitano II, Posto Anhanguera e Super Posto Santo Antônio.

Durante a pesquisa, também foi identificado que, em agosto, o preço médio de todos os combustíveis pesquisados registrou queda em comparação com julho. A gasolina comum apresentou o maior recuo nominal, passando de R$ 6,88 para R$ 6,55, uma redução de R$ 0,33 por litro.

O Procon orienta os consumidores a ficarem atentos para que o valor informado nos painéis publicitários externos seja idêntico ao preço registrado na bomba de abastecimento. Qualquer discrepância entre os valores configura propaganda enganosa, garantindo ao consumidor o direito de exigir a aplicação do menor preço divulgado. As denúncias podem ser formalizadas pelo Zap da Prefeitura, no número (62) 9 8551-6888, ou pelo Procon Anápolis, no telefone (62) 2604-0200.

Confira a pesquisa na íntegra.