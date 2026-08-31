Moradores do setor industrial Munir Calixto terão atendimento do Procon Móvel nesta semana

31 de agosto de 2026
procon anapolis

Atendimentos serão realizados das 9h às 16h30, na Unidade de Saúde da Família (USF) da região (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O Procon Anápolis realizará, entre os dias 31 de agosto e 04 de setembro, atendimento itinerante por meio do Procon Móvel no setor industrial Munir Calixto. Os atendimentos serão realizados das 9h às 16h30, na Unidade de Saúde da Família (USF) da região, localizada na Rua 13 esquina com Avenida Central, Qd 11, no Setor Industrial.

Durante a ação, a população poderá registrar reclamações de consumo, abrir processos administrativos, receber orientações sobre os direitos do consumidor e obter esclarecimentos relacionados a contratos, garantias, cobranças, compras, prestação de serviços e demais relações de consumo. Também serão oferecidos atendimentos voltados a consumidores em situação de superendividamento.

No momento do atendimento, é importante levar documento pessoal e materiais que comprovem a relação de consumo. Entre os exemplos estão notas fiscais, contratos, boletos, faturas e registros digitais, como fotografias e capturas de tela.

A iniciativa integra o cronograma de atendimentos itinerantes do Procon Anápolis, que percorre diferentes bairros do município ao longo do ano com o objetivo de aproximar os serviços da população. Em 2026, a unidade móvel já passou por bairros como Vila Jaiara, Filostro Machado, Itamaraty, Recanto do Sol e Jardim Itália.

Além das ações itinerantes, os serviços do Procon Anápolis também estão disponíveis na sede do órgão, localizada na Rua Estrela do Sul, na Vila Jussara. Para orientações e atendimento, os consumidores podem ainda entrar em contato pelo telefone (62) 2604-0200, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

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