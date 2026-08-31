Moradores do setor industrial Munir Calixto terão atendimento do Procon Móvel nesta semana

Atendimentos serão realizados das 9h às 16h30, na Unidade de Saúde da Família (USF) da região (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Durante a ação, a população poderá registrar reclamações de consumo, abrir processos administrativos, receber orientações sobre os direitos do consumidor e obter esclarecimentos relacionados a contratos, garantias, cobranças, compras, prestação de serviços e demais relações de consumo. Também serão oferecidos atendimentos voltados a consumidores em situação de superendividamento.

No momento do atendimento, é importante levar documento pessoal e materiais que comprovem a relação de consumo. Entre os exemplos estão notas fiscais, contratos, boletos, faturas e registros digitais, como fotografias e capturas de tela.

A iniciativa integra o cronograma de atendimentos itinerantes do Procon Anápolis, que percorre diferentes bairros do município ao longo do ano com o objetivo de aproximar os serviços da população. Em 2026, a unidade móvel já passou por bairros como Vila Jaiara, Filostro Machado, Itamaraty, Recanto do Sol e Jardim Itália.

Além das ações itinerantes, os serviços do Procon Anápolis também estão disponíveis na sede do órgão, localizada na Rua Estrela do Sul, na Vila Jussara. Para orientações e atendimento, os consumidores podem ainda entrar em contato pelo telefone (62) 2604-0200, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.