Está com IPVA 2026 em atraso? Regularização pode ser feita pela internet
Proprietários de veículos com IPVA 2026 em atraso em Goiás podem regularizar o débito pela internet, de forma simples e rápida, por meio dos canais digitais do Governo de Goiás. A quitação do imposto é necessária para a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e evita a perda de benefícios fiscais no próximo ano.
Segundo dados da Receita Estadual, atualizados neste mês, 472 mil veículos ainda estão com o IPVA 2026 pendente de pagamento.
IPVA 2026 em atraso – como emitir boleto?
Para emitir o boleto, basta:
- acessar o Portal Expresso (http://www.go.gov.br);
- selecionar o serviço “Consultar Veículo – IPVA, Multas e CRLV”;
- fazer login com ID Goiás ou Gov.Br;
- seguir as instruções.
O sistema gera um documento único, que reúne os valores de IPVA, taxa de licenciamento e eventuais multas. O pagamento pode ser realizado via Pix, modalidade que agiliza a compensação e a baixa das pendências. Também é possível utilizar o aplicativo Detran GO ON ou buscar atendimento presencial em uma unidade do Vapt Vupt.
A Secretaria da Economia alerta que a emissão do documento deve ser feita exclusivamente pelos canais oficiais.
A orientação é evitar páginas encontradas em mecanismos de busca e links recebidos por mensagens ou e-mail, que podem direcionar o contribuinte a sites fraudulentos.
Multas por atraso
O calendário de pagamento do IPVA 2026 terminou em 15 de setembro para os veículos com finais de placa 1 e 2. Para os demais, o prazo final foi 15 de outubro.
A multa por atraso varia de acordo com o tempo transcorrido desde o vencimento. Nos primeiros 30 dias, o percentual é de 8%. Entre 31 e 60 dias, passa para 12%. Após esse período, aumenta gradativamente. Por isso, quanto mais cedo o contribuinte regularizar o débito, menor será o valor da penalidade.
Riscos da inadimplência
O gerente do IPVA na Secretaria da Economia, Jorge Arêas, ressalta que a quitação do tributo é necessária para a emissão do licenciamento.
“Se for parado em uma fiscalização, o motorista estará com o veículo em situação irregular pela ausência do CRLV”, explica.
Outra consequência é a perda de benefícios fiscais. Os proprietários que não estiverem com o licenciamento em dia até o fim deste ano deixarão de ter direito, em 2027, ao desconto de 50% no IPVA concedido a automóveis com motor 1.0 e motocicletas de até 125 cilindradas.
Em Goiás, são isentos do IPVA os veículos com 15 anos ou mais de uso.
Também têm direito à isenção:
- motocicletas;
- ciclomotores;
- triciclos;
- motonetas de até 150 cilindradas com mais de seis anos de uso.
Secretaria da Economia – Governo de Goiás