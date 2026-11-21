Proprietários de veículos com IPVA 2026 em atraso podem regularizar débito pela internet, pelos canais digitais do Governo de Goiás (Foto: Economia-GO)

Proprietários de veículos com IPVA 2026 em atraso em Goiás podem regularizar o débito pela internet, de forma simples e rápida, por meio dos canais digitais do Governo de Goiás. A quitação do imposto é necessária para a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e evita a perda de benefícios fiscais no próximo ano.

Segundo dados da Receita Estadual, atualizados neste mês, 472 mil veículos ainda estão com o IPVA 2026 pendente de pagamento.

IPVA 2026 em atraso – como emitir boleto?

Para emitir o boleto, basta:

acessar o Portal Expresso (http://www.go.gov.br);

selecionar o serviço “Consultar Veículo – IPVA, Multas e CRLV”;

fazer login com ID Goiás ou Gov.Br;

seguir as instruções.

O sistema gera um documento único, que reúne os valores de IPVA, taxa de licenciamento e eventuais multas. O pagamento pode ser realizado via Pix, modalidade que agiliza a compensação e a baixa das pendências. Também é possível utilizar o aplicativo Detran GO ON ou buscar atendimento presencial em uma unidade do Vapt Vupt.

A Secretaria da Economia alerta que a emissão do documento deve ser feita exclusivamente pelos canais oficiais.

A orientação é evitar páginas encontradas em mecanismos de busca e links recebidos por mensagens ou e-mail, que podem direcionar o contribuinte a sites fraudulentos.

Multas por atraso

O calendário de pagamento do IPVA 2026 terminou em 15 de setembro para os veículos com finais de placa 1 e 2. Para os demais, o prazo final foi 15 de outubro.

A multa por atraso varia de acordo com o tempo transcorrido desde o vencimento. Nos primeiros 30 dias, o percentual é de 8%. Entre 31 e 60 dias, passa para 12%. Após esse período, aumenta gradativamente. Por isso, quanto mais cedo o contribuinte regularizar o débito, menor será o valor da penalidade.

Riscos da inadimplência

O gerente do IPVA na Secretaria da Economia, Jorge Arêas, ressalta que a quitação do tributo é necessária para a emissão do licenciamento.

“Se for parado em uma fiscalização, o motorista estará com o veículo em situação irregular pela ausência do CRLV”, explica.

Outra consequência é a perda de benefícios fiscais. Os proprietários que não estiverem com o licenciamento em dia até o fim deste ano deixarão de ter direito, em 2027, ao desconto de 50% no IPVA concedido a automóveis com motor 1.0 e motocicletas de até 125 cilindradas.

Em Goiás, são isentos do IPVA os veículos com 15 anos ou mais de uso.

Também têm direito à isenção:

motocicletas;

ciclomotores;

triciclos;

motonetas de até 150 cilindradas com mais de seis anos de uso.

Secretaria da Economia – Governo de Goiás