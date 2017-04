ANA CLARA ITAGIBA

As unidades do Vapt Vupt funcionarão em horários especiais no feriado de Páscoa, conforme decreto nº 8.930, de 6 de abril de 2017, determinando ponto facultativo nas repartições públicas integrantes do Poder Executivo na Quinta-Feira Santa, dia 13, e na Sexta-Feira da Paixão, dia 14.

A unidade do Vapt Vupt de Anápolis, instalada no Anashopping, que funciona 12 horas diárias de segunda a sexta-feira, atenderá em horários especiais. Confira:

Vapt Vupt de Anápolis

Quinta- feira Santa (13/4)

Funcionamento das 8h às 13h.

Sexta-feira da Paixão (14/4)

Todas as unidades estarão fechadas.