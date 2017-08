Ao longo de sua trajetória, uma cidade vai incorporando em sua história o resultado da ação humana, que a faz ser reconhecida pelas gerações futuras. Aquilo construído de concreto e aço tem papel relevante como ponto público de encontro, como um marco e até uma segurança para os moradores e, principalmente, como sinal do progresso.

Na edição especial de aniversário de Anápolis, o Jornal Estado de Goiás decidiu abordar algumas dessas obras, que desde quando foram criadas até hoje são importantes marcos para a vida da cidade.

A inegável a importância do Mercado Municipal para a consolidação do nosso comércio. Desde que foi criado, o Teatro Municipal, mais recentemente batizado como o nome do ex-prefeito Olímpio Ferreira Sobrinho, representa um dos principais espaços para a cultura anapolina. A Universidade Estadual de Goiás (UEG), desde a sua gênese, representa a força motriz do ensino superior da nossa região…

Há outros tantos exemplos mostrados nas páginas dessa edição especial comemorativa dos 110 anos de Anápolis. Há também a presença de importantes parceiros comerciais, que fizeram questão de transmitir suas mensagens de felicitações à cidade via Jornal Estado, cientes da credibilidade que esse veículo representa para os formadores de opinião. Textos jornalísticos e anúncios formam um único conjunto, registrado em papel, guardados para a posterioridade, como material de consulta para as próximas gerações.

Falar de lugares e de pessoas acaba sendo também uma mensagem atual. Cada vez mais é importante que a população ocupe os espaços públicos, tomando conta de sua cidade e, com isso, verificando as principais demandas e batalhando, unida, por melhorias. É preciso que deixemos o conforto de nossos lares para conhecer de perto o que temos de melhor, que é a cidade construída pelos nossos antepassados.

Que transmitamos aos nossos filhos o sentimento de que a cidade nos pertence e por isso é preciso cuidar dela, ter orgulho do que já existe, lutar para a preservação e propor novos avanços. Que cobremos dos governantes mais obras que beneficiem a coletividade, que nos coloquem em contato direto com a cidade que amamos.

A equipe do Jornal Estado de Goiás felicita Anápolis pelos 110 anos. Seguiremos juntos.