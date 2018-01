O grupo Vem Pra Rua anuncia “atos em defesa da Justiça” um dia antes do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Porto Alegre (RS). Anápolis aparece na lista das 42 cidades que prometem se mobilizar contra o petista – o evento acontece a partir das 18h, no alto da Avenida JK, em frente a Havan.

O Vem Pra Rua nasceu com uma proposta de ser uma voz para a população que não acredita nos partidos, mas acabou se parecendo cada vez mais com um deles, já que passou a querer também o poder.

No e-mail de divulgação do ato do dia 23 de janeiro o grupo se apresenta com o seguinte texto: “O Vem Pra Rua é a favor da democracia, da ética na política e de um Estado eficiente e desinchado. É contra qualquer tipo de violência, condena todos os tipos de extremismo (separatismo, intervenção militar, golpe de Estado) e não compactua com governos autoritários. Não está associado nem é patrocinado por nenhum partido político e trabalha por um Brasil ético, justo, próspero e com oportunidades iguais para todos”.